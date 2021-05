PM: ANNO 1800 “REISEZEIT“ ERWEITERUNG AB SOFORT VERFÜGBAR (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 25. Mai 2021 – Ab heute können die Touristen in Anno 1800s zweiten DLC der dritten Season neuentdeckt werden. Mit den neuen Inhalten können Touristen-Hotspots, mithilfe von neuen Gebäuden, öffentlichen Verkehrsmitteln, ein brandneues Monument und vielem mehr gebaut werden.

Gerade erst angekommen, finden sich die Touristen in den luxuriösen Unterkünften der neuen Hotels wieder; neben Bars, Cafés und Restaurants, die den Bewohnern in der Nähe, Vorteile entsprechend des servierten Menüs geben. Die Spieler:innen können sich aussuchen, welche Gerichte sie basierend auf den produzierten Gütern ihrer Städte servieren wollen, wobei jede Auswahl Vorteile für Touristen und Bürger gleichermaßen bietet. Abseits von den köstlichen Gerichten müssen sich die Touristen für einen Besuch des eisernen Turms wappnen. Dies ist ein riesiges neues Monument, was von einem der berühmtesten Sehenswürdigkeiten der Welt inspiriert wurde.

Alle touristischen Gebäude und Sehenswürdigkeiten der Stadt, können schnell durch das neue Bus-System erreicht werden. Damit kann man auch kulturelle Stätte wie das Museum oder den Zoo miteinander verbinden. Alle Einzelheiten über das neue Bus-System können in diesem Blogpost gefunden werden.

Schlussendlich bringt “Reisezeit“ außerdem mit der Chemiefabrik und dem modularen Obstgarten neue Produktionsketten für die Inseln. Beide Gebäude können jeweils darauf eingestellt werden, verschiedene Güter zu produzieren, was nochmal mehr Herausforderung und Flexibilität bietet.

Zeitgleich mit “Reisezeit“, erscheint für Anno 1800 ein neues kostenlose Spielupdate mit folgenden Inhalten:

Anno 1800 ist digital für Windows PC im offiziellen Ubisoft Store und im Epic Store erhältlich. “Reisezeit“ ist im Season 3 Pass enthalten, kann aber auch separat erworben werden.

Über Ubisoft Mainz

Die Teams von Ubisoft Mainz arbeiten an Ubisofts größten Blockbustern. Angesiedelt in einer historischen Stadt im Herzen von Deutschland entwickelt das Studio Spiele wie das gefeierte und Genre-Grenzen auslotende Anno 1800 und bereichert AAA Ko-Entwicklungsprojekte wie Tom Clancy’s Rainbow Six Siege und das kommende Beyond Good And Evil 2 durch Jahrzehnte an Erfahrung. Mehr Informationen unter mainz.ubisoft.com.