The Witcher Brettspiel auf Kickstarter bereits erfolgreich finanziert

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Auf Kickstarter hat die polnische Firma Go on Board eine Crowdfunding-Kampagne für das Brettspiel The Witcher: Old World gestartet. Mehr als 7.500 Unterstützer haben aktuell über 820.000 US-Dollar beigesteuert, womit das Projekt bereits über das Dreifache der geforderten Summe einnehmen konnte. Das dürfte nicht zuletzt an der offiziellen Lizenz von CD Projekt Red liegen.

Die ersten sechs Stretch Goals sind auch bereits finanziert, darunter befinden sich drei Erweiterung, die sich am dritten Teil der Videospiele, Wild Hunt, orientieren. Außerdem gibt es zwei weitere Monster und Tokens. Noch bis zum 11. Juni 2021 könnt ihr euch für 70 Euro (plus 20 Euro Versand in die EU) eine Standard Box des Spieles reservieren, welche aktuell in sieben Sprachen verfügbar werden soll. Das Spiel ist für 1-5 Spieler ausgelegt und ab 14 Jahren geeignet. Für 125 Euro ist dort weiterhin die Deluxe Box gelistet, die zusätzlich viele Monsterfiguren enthält. Die tatsächliche Lieferung ist aktuell geplant für Juni 2022.