PM: Director Tetsuya Nomura erzählt, wie Yuffie in Final Fantasy VII Remake Intergrade zum Leben erweckt wurde (Sony Playstation Blog)

Letztes Jahr erschien das von der Kritik gefeierte Final Fantasy VII Remake für PlayStation 4. Besser als je zuvor kommt es als Final Fantasy VII Remake Intergrade nun am 10. Juni zurück, und zwar als optimierte und erweiterte Version für PlayStation 5! Diese neue Version bietet viele Verbesserungen im Bereich Grafik, Gameplay und System, darunter optimierte Texturen und Charaktermodelle, einen Grafikmodus für 4K mit HDR, einen Performance-Modus, der 60 Bilder pro Sekunde ermöglicht, sowie einen neuen anpassbaren Fotomodus!

Mit FF7R Episode Intermission bietet Final Fantasy VII Remake Intergrade zudem eine neue DLC-Episode mit Yuffie Kisaragi, ihres Zeichens Liebling der Fans und Wutai-Ninja! War Yuffie im originalen Final Fantasy VII für PlayStation aus dem Jahr 1997 noch ein optionaler Charakter, den ihr damals komplett übergehen konntet, schlüpft ihr in dieser brandneuen Episode nun in ihre Rolle. An der Seite weiterer neuer Charaktere infiltriert sie den zwielichtige Shinra-Konzern, um eine mächtige Materia zu stehlen und ihre Heimat wieder zu altem Ruhm zu führen.

In dieser Episode erwarten euch Neuerungen in Bezug auf Gameplay und Kämpfe. So greift Yuffie bei ihren spektakulären Angriffen auf ihren legendären großen Wurfstern zurück. Außerdem weckt ihr Charakterdesign vertraute Erinnerungen und bietet dazu eine neue Tarnung! Lest weiter, um zu erfahren, wie Tetsuya Nomura, der Director von Final Fantasy VII Remake, Yuffie für diese neue Episode zum Leben erweckte!

Erzähl uns etwas über Yuffies Design im Remake. Was schwebte dir dabei vor?

Tetsuya Nomura: Am wichtigsten war es mir wohl, dass sie äußerlich ihrem Alter entspricht. Als Teenager ist Yuffie jünger als die anderen Gruppenmitglieder.

Zwar haben Cloud und seine Gefährten ebenfalls jugendliche Gesichter, Yuffie sollte jedoch noch jünger wirken, noch nicht ganz erwachsen, damit Cloud und seine Crew im Vergleich reifer wirken.

Weiss sowie eine Hommage an das Mogry-Outfit aus DIRGE OF CERBERUS: FINAL FANTASY VII haben wir bereits gesehen. Gibt es noch weitere Details zu Yuffie, die aus Fortsetzungen zu FFVII stammen?

Nomura: Ursprünglich ging es mir nicht um die Hommage, sondern darum, dass Yuffie zu Beginn eine Tarnung trägt. Mir war eingefallen, dass sie in DIRGE OF CERBERUS: FINAL FANTASY VII so gekleidet ist, darum fällt ihr Look nun ähnlich aus. Das Gleiche gilt für Weiss – die Entscheidung fiel auf ihn, weil er neben Sephiroth ein mächtiger Widersacher ist.

Wie lauteten damals beim originalen FFVII deine zentralen Ideen für das Design von Yuffie? Was ging damals dabei in dir vor? Und wie hat sich deine Perspektive seitdem verändert? Lass uns an deinen Erinnerungen teilhaben.

Nomura: Von damals bis heute hat sich meine Perspektive zu ihr kaum wesentlich verändert. Yuffie ist ein lebhafter Charakter mit einer direkten Art. Doch da diese Episode sich um sie dreht, konnten wir uns ebenfalls ihrer empfindsamen Seite widmen.

Seit dem Originalspiel durften wir in ADVENT CHILDREN und DIRGE OF CERBERUS weitere Designs zu Yuffie erleben. Wie sieht dein kreativer Prozess aus?

Nomura: Grundsätzlich lasse ich ihre Silhouette unangetastet. Zudem sorge ich dafür, dass vertraute Elemente wie ihre Shorts so nahe am Original bleiben wie möglich.

Yuffies großer Shuriken ist legendär. Bei einem Ninja fallen einem Waffen wie das Kunai oder das kleinere Katana ein. Warum hast du dich für den Shuriken entschieden?

Nomura: Von allen Waffen, die Ninja in den vorigen Titeln von FINAL FANTASY vor FINAL FANTASY VII einsetzten, ist der Shuriken besonders mächtig, darin lag der Grund.

Im originalen FFVII ist Yuffie ziemlich schelmisch aufgelegt. Was für eine Persönlichkeit hat sie jetzt? Unterscheidet diese sich von der aus dem Originalspiel?

Nomura: In einer großen Gruppe sticht Yuffie durch ihre schwungvoll lebhafte Art hervor. Doch je besser man sie kennenlernt, desto sichtbarer wird auch ihr Innenleben. Diese Episode dreht sich hauptsächlich um Yuffie und um einen neuen Charakter, ihren Partner Sonon. Ihr werdet Yuffie also näher kommen als bisher.

Warum fiel die Wahl des Teams für den Hauptcharakter dieses DLCs auf Yuffie und nicht auf Vincent oder Cid?

Nomura: Die übergreifende Handlung orientiert sich an der des Originalspiels. Zu diesem Zeitpunkt der Geschichte liegt Vincent noch in tiefem Schlummer und Cid gehört zu Shinra. Yuffie ist also der einzige Charakter, der sich frei bewegen kann.

Freut euch darauf, mehr über Yuffie zu erfahren. Und freut euch ebenfalls auf das erweiterte Gameplay-Erlebnis, das ihr nicht verpassen solltet, wenn Final Fantasy VII Remake Intergrade nächsten Monat – am 10. Juni 2021 – erscheint!

