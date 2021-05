PM: Erkundet in unserer nächsten Episode von State of Play den Verbotenen Westen (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Vor knapp elf Monaten haben wir euch bei der Präsentation von PlayStation 5 den allerersten Einblick in Horizon Forbidden West gewährt, und jetzt freuen wir uns darauf, euch noch mehr zu zeigen! Begleitet uns am Donnerstag, 27. Mai, auf einer ganz besonderen Reise in neue und bisher unerforschte Länder.

Schaltet gerne zu jedem beliebigen Zeitpunkt ab 18:00 Uhr (MESZ) ein, um einen eigens zusammengestellten Countdown zum Hauptevent von State of Play zu erleben, das um 23:00 Uhr (MESZ) beginnt.

Während dieser „State of Play“-Episode feiert unsere Gameplay-Enthüllung von Horizon Forbidden West ihr Debüt! In diesem exklusiven 20-minütigen Abschnitt erhaltet ihr eine brandneue, ca. 14-minütige Vorschau auf die Action im Spiel, die direkt auf PlayStation 5 aufgenommen wurde und unsere heldenhafte Protagonistin Aloy zeigt.

Diese Enthüllung haben wir mit vereinten Kräften im gesamten Team vorbereitet, und wir freuen uns schon sehr, euch alles zu zeigen. Es spielt keine Rolle, ob ihr uns und Aloy schon seit Horizon Zero Dawn begleitet oder diese unglaubliche Welt gerade erst kennenlernt – wir möchten diesen gewaltigen Meilenstein mit euch teilen und können es kaum erwarten, eure Lieblingsmomente und Reaktionen zu sehen.

Erlebt gemeinsam mit uns auf Twitch oder YouTube um 18:00 Uhr (MESZ) die „State of Play“-Pre-Show und um 23:00 Uhr (MESZ) die Gameplay-Enthüllung von Horizon Forbidden West.

Wir freuen uns schon darauf, euch dort zu sehen!