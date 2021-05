Strangeland: Neues Point-and-Click-Adventure von Wadjet Eye erschienen

PC MacOS

Seit 2006 versorgt Dave Gilbert mit seiner Firma Wadjet Eye Games die Adventure-Fans mit neuen Spielen – zum Teil als Entwickler wie bei der Blackwell-Serie, aber auch als Publisher wie etwa bei Resonance (Angespielt). Zuletzt erschien im Jahr 2018 die Eigenproduktion Unavowed (Angetestet). Seit heute gibt es Nachschub in Form von Strangeland, dem neuesten Werk des Indie-Entwicklers Wormwood Studios, der zuvor bereits Primordia (im Test, Note: 7.0) über Wadjet Eye veröffentlicht hatte.

Strangeland spielt in einer alptraumhaften Jahrmarktswelt samt ausgefransten Zelten, abblätternden Zirkuswagen, schmuddeligen Buden und heruntergekommenen Fahrgeschäften. Wie so oft in Adventure-Spielen müsst ihr zunächst herausfinden, wo und wer ihr seid, um später den Geheimnissen von Strangeland auf die Spur kommen zu können. Für die Rätsel gibt es häufig alternative Lösungswege, außerdem beeinflussen eure Entscheidungen den Fortgang den Geschichte und schlußendlich auch die verschiedenen Enden.

Die Spielzeit soll laut Hersteller bei etwa fünf Stunden für einen Durchgang liegen. Wenn ihr einmal nicht weiterkommt, könnt ihr das integrierte Hinweissystem nutzen. Strangeland ist komplett in englischer Sprache vertont worden und ab heute bei gog.com und Steam verfügbar. Am Ende dieser News könnt ihr euch anhand des Release-Trailers einen ersten Eindruck über Strangeland verschaffen.