PM: TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE: ZWEITE SEASON VON YEAR 6: NORTH STAR ENTHÜLLT (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 25. Mai 2021 – Ubisoft® enthüllte die zweite Season von Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Year 6: North Star. Die Season stellt die neue einheimische Operatorin, Thunderbird aus der Nakoda Nation, Nordamerikas erster Nation, sowie eine komplett überarbeitete Favela Karte und viele weitere Inhalte vor. Der Trailer zu North Star kann unter folgendem Link gefunden werden: https://youtu.be/7VzLYtuVW-g Alternativ liegt das Video hier als Direktdownload bereit. Die AT-Version des Videos kann hier auf YouTube gefunden werden und steht ebenfalls zum Direktdownload bereit. North Star stellt eine brandneue Verteidigerin vor: Thunderbird. Ausgerüstet mit der Kóna-Heilungsstation, können alle – ob Teammitglied oder Gegner – in dessen Reichweite geheilt werden, auch im verletzen Zustand. Die Kóna-Heilungsstation kann nach einem bestimmten Cooldown nach jedem Einsatz wieder genutzt werden. Thunderbird besitzt als Operator eine schwache Rüstung, aber dafür eine sehr hohe Geschwindigkeit. Sie kann entweder mit der SPEAR 208 oder SPAS-15 als Primärwaffe und mit der BEARING 9 oder Q-929 als Sekundärwaffe ausgerüstet werden.

North Star stellt die komplett überarbeitete Favela Karte mit Räumen, besserer Kartenübersicht und verbesserten Navigation vor. Mithilfe der Verbesserungen können Spielende ihre Position auf der Favela Karte besser planen und nachverfolgen. Zwei neue Features können auf den Testservern getestet werden: das überarbeitete Rüstungssystem und die Aktivitäten nach dem Tod. Die Rüstung wird in Gesundheit umgewandelt, so dass die Wirkung der Rüstung besser nachverfolgt werden kann. Zusätzlich erhalten Spieler:innen neue Aktivitäten nach dem Tod, in dem man als Angreifer die eigenen Drohnen und als Verteidiger die eigenen Geräte steuern kann (betrifft auch Maestro, Echo und Mozzie). Diese Änderungen können das Gameplay deutlich beeinflussen und müssen daher getestet werden, um das Feedback der Spieler:innen zu berücksichtigen. Die Features sind nur auf dem Testserver spielbar und erscheinen nicht auf den Live-Servern zum Start der neuen Season North Star. Folgende zusätzliche Updates erscheinen mit North Star:

Der Testserver von North Star ist ab dem 25. Mai zugänglich. Der Testserver ist eine alternative Version von Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, der jedem ermöglicht, kommende Gameplay-Features zu testen, bevor sie ihren Weg in das Hauptspiel finden. Da es sich um eine Testumgebung handelt, kann auf dem Testserver keine konsistente Spielerfahrung garantiert werden. Spielende dürfen gerne Probleme, die auf dem Testserver aufkommen, auf der R6 Fix-Plattform einreichen. [Link: hier].

About Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Alongside a thriving professional esports scene and a community of over 70 million registered players, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege puts players in the middle of a fast-paced, ever-evolving multiplayer experience grounded in the selection of unique Operators. Using the right mix of tactics and destruction, Rainbow Six teams engage their enemies in sieges, where both sides have exclusive skills and gadgets at their disposal. Defenders prepare by transforming the environments around them into modern strongholds, while attackers use recon drones to gain intel for carefully planning their assault. With access to dozens of Operators inspired by real world counter-intelligence agents from around the globe, players can choose exactly how they want to approach each challenge they encounter. Through the constant addition of new Operators and maps that add to the depth of both strategy and combat, the unpredictability of each round of Rainbow Six Siege sets a new bar for intensity and competition in gaming.