In unserem Noten-Vergleich zu Biomutant führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: 4Players, CBS (Computer Bild Spiele), GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Biomutant

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht 4Players 59

v. 100 Leider hört das altkluge Gelaber nie auf, bleiben die Rätsel armselig, wirken Nebenfiguren lächerlich, versprüht die Welt kaum Reize und erreichen die ständigen Gefechte gegen all die Viecher in ihren besten Momenten höchstens mal solides Niveau. Angesichts der Vorfreude und des charmanten Themas ist das eine herbe Ernüchterung. Computer Bild Spiele - Nicht getestet* GameStar /

GamePro 68 / 55 v. 100 Biomutant hätte eine frische Perle werden können [...]. Letzten Endes ist es ein Spiel geworden, das auf allen Hochzeiten mittanzen möchte, sich jedoch schon beim Langsamen Walzer auf den Hosenboden packt. Vom Off-Sprecher über das Gut/Böse-System und das Crafting bis hin zu den Kämpfen. [Technik-Warnung auf PS5] GIGA 7.8

v. 10 Nun ist ein einfacher Schwierigkeitsgrad per se nichts Schlechtes, allerdings werden dadurch zahlreiche Aspekte des Spiels überflüssig. [...] Ein originelles und sympathisches Open-World-Abenteuer, das aufgrund des niedrigen Schwierigkeitsgrades jedoch nicht sein volles Potential entfalten kann. PC Games /

Videogameszone.de

5.0

v. 10 Ich hatte jedoch auch hin und wieder ordentlich Spaß an Biomutant. Vor allem die schöne Spielwelt und die packenden Bosskämpfe zählen definitiv zu den Highlights. Doch leider sind mir die Frustmomente im Großen und Ganzen mehr in Erinnerung geblieben. Ich hoffe jedoch, dass der Day-One-Patch zumindest die technischen Schwächen ausbügelt. Spieletipps 76

v. 100 Ich bin enttäuscht, enttäuscht zu sein. Ich begrüße alle Ideen von Entwickler Experiment 101 und dachte mir, was soll bei einer so guten Idee schon schief gehen? Leider viel zu viel. Bei jeder Spielsession von Biomutant fragte ich mich, warum dieses Spiel nicht Klick bei mir machen will. GamersGlobal 6.0

v. 10 Es gibt zu viele Features, zu viele Kleinigkeiten, zu viel Ambitionen. Hätte man die übertrieben vielen Ressourcen zusammengestrichen und nicht versucht, das Crafting zu forcieren, wäre meiner Meinung nach ein deutlich runderes Spiel rausgekommen. Denn Elemente wie die schicke und glaubhafte Spielwelt sowie das vielfältige Kampfsystem sind charmant.

Durchschnittswertung 6.5 *Zuletzt überprüft: 25.5.2021, 10:35 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.