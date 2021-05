PC Linux MacOS

Alles muss raus

In den 80er Jahren verstand man unter dem Begriff Hardcore noch etwas anderes.

Angenehmer Rätselspaß

Das Problem mit den 80ern

Fedora, Peitsche, Landkarte mit roten Linien – das muss Quartermain sein.

Fazit

Solospiel für PC

Point-and-Click-Adventure

Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Erhältlich seit 20.5.2021 für 8,99 Euro

In einem Satz: Trashiges Adventure für Freunde der 80er Jahre.

ist das nächste Point-and-Click-Adventure, das die Pixel-Optik vergangener Tage zelebrieren möchte und sich damit in etwa soweit aus dem Fenster lehnt, wie ein Ego-Shooter im Zweiten Weltkrieg. Per se ist daran natürlich nichts auszusetzen, aber die direkte Konkurrenz ist so breit aufgestellt wie der Schnauzbart von. Ein mürrischer Hotel-Page, der alle Gäste samt Angestellte aus den älterwürdigen Gemäuern eines Sechs-Sterne-Hauses ekeln möchte, weiß hier schon mehr aus der Masse herauszustechen. Für uns war diese skurrile Prämisse jedenfalls Grund genug, das Ticket für den Retro-Trip zu lösen.Da nützt auch die schicke rote Uniform samt Kappe nichts – Mike Melkouts schlaksige Körpersprache und das eingeschlafene Gesicht strahlen in etwa die gleiche Siegermentalität aus, wie sie auch Larry Laffer verkörpert. Der Page des Grande Hotels 404 hadert mit seinem Job, hasst seinen Chef und ist generell ein eher unzufriedener Zeitgenosse. Obendrein verfolgt der Miesepeter und Hauptprotagonist einen sinistren Plan: in nur 48 Stunden will er die Flure und Zimmer des Hotels von allem Personal und Gästen befreit wissen. Warum? Das fragt ihr besser das konservierte Gehirn seines toten Onkels, das im Weinkeller des Hauses versteckt ist. Euch selbst lässt das Spiel lange Zeit ob der Beweggründe hinter dem Vorhaben im Unklaren.Das Klientel des Hotels reicht von der exzentrischen Pop-Diva über die bodenständige Kleinfamilie bis zum Shaolin-Mönch. Und jeder einzelne muss vergrault werden. Ob im Gespräch mit dem Barkeeper oder bei der Verrichtung eurer Dienste – peu à peu lernt ihr die Eigenarten, Ängste und Abneigungen euerer Gäste und Kollegen kennen, die die Rätselketten des Spiels bedingen. Das Adventure kommuniziert die Etappenziele recht klar, sodass ihr euch ganz auf die Umsetzung konzentrieren könnt und selten im Dunkeln stochert. Fortan verstopft ihr Toiletten, terrorisiert die Gäste mit lauter Jazz-Musik und verwandelt beruhigende Duftkerzen in ekelerregende Stinkbomben.Not Another Weekend konfrontiert euch nicht von Beginn an mit dem kompletten Hotelbetrieb, sondern führt die 13 Gäste etappenweise ein und gönnt ihnen auch gewisse "Auszeiten". Eure Opfer reisen zum Teil erst später an, ziehen sich schweigend an den Swimmingpool auf der Dachterrasse zurück oder wollen auf ihren Zimmern nicht gestört werden. Dadurch reduziert das Spiel temporär die Anzahl an Gesprächspartnern und Schauplätzen, was ich durchaus als angenehm empfand.Neben den klassischen Inventarrätseln verbringt ihr den Großteil eurer Zeit im Plausch mit den Gästen und Kollegen. Gesammelte Erkenntnisse, etwa über die Existenz eines kaputten Staubsaugers, schalten andernorts eine neue Dialogoption zur Reparatur des Geräts frei. Aus diesem Grund sprecht ihr wieder und wieder mit den gleichen Personen. Demgegenüber vereinfacht eine Hotspot-Anzeige das Auffinden der relevanten Gegenstände. Kurze, automatisch geführte Check-Listen mit Aufgabenstellungen für jeden Charakter fördern ebenfalls den Spielfluss.Der Retro-Look des Spiels offenbart augenblicklich, wes Geistes Kind hier auf dem Monitor erstrahlt. Allerdings sprechen wir hier nicht von der detaillierten Hochglanz-Variante, wie sie die besten Pixelkünstler damals wie heute zelebrieren. Nein, hier herrscht mehr Normalität denn Detailliebe und viele Schauplätze wiederholen sich in den Grundzügen. Typisch Hotel eben. Die Optik versprüht insgesamt das Gefühl einer Direct-to-Video-Produktion und die Akustik tut es ihr gleich. Ob gewollt (Chapeau!) oder nicht, dieser "mittelmäßige" Stil passt hier wie die Faust auf’s Auge.Not Another Weekend ist – so drücken es auch die Entwickler aus – eine einzige Hommage an die 80er Jahre und strotzt natürlich nur vor popkulturellen Anspielungen. Da wäre zum Beispiel die VHS-Sammlung des Hausmeisters mit Titeln wie "A Nightmare on Bed Sheets" oder "Drive hard", der blonde Profi-Wrestler Terry Slogan und der Küchenchef mit gewissen Zusatzqualifikationen. Die Entwickler übertreiben es allerdings mit den Referenzen und Verballhornungen. Und hätten dies auch gar nicht nötig gehabt, denn die skurrile Kundschaft des Hotels hätte die (Trash-)Geschichte auch ohne den Ballast tragen können.Zugegeben, ich habe eine gewisse Eingewöhnungszeit für das Adventure Not Another Weekend benötigt. Zu unaufgeregt und schlicht kommt die 80er-Hommage auf den ersten Blick daher. Auch den klassischen Pixel-Look habe ich schon besser gesehen und mit popkulturellen Referenzen in Videospielen kann man mich allmählich jagen. Mit der Zeit entwickelt das Spiel dennoch einen angenehmen Spielfluss, der unter anderen auf die klaren Aufgabenstellungen und kleinen Gameplay-Twists zurückzuführen ist. Insgesamt versprüht das skurrile Spiel den Charme des hinteren Action-Regals einer Videothek, das trotz klarer Defizite genügend Spaß für ein verlängertes Wochenende bietet.