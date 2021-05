Star Citizen: Invictus-Event und kostenlos spielbar bis zum 3. Juni

Invictus Fleet Week

PC Linux

Seit dem 22. Mai 2021 und noch bis zum 1. Juni läuft in Star Citizen, Chris Roberts ambitioniertem Weltraumspiel, das Invictus-Event. Es handelt sich bei der Invictus-Fleet-Week um ein militärisches Event, bei dem in den Messehallen des Planeten Microtech "einige der größten, besten und ikonischsten Militärfahrzeuge" verschiedener Hersteller ausgestellt werden.

Neben dem Anschauen der Vehikel ist es euch zudem möglich, selbst in die Fahrzeuge zu steigen und diese zu testen. Die Ausstellungsstücke wechseln alle zwei Tage, einen Überblick wann welcher Hersteller vertreten ist, erhaltet ihr auf der offiziellen Invictus-Launch-Week-Seite. Außerdem könnt ihr an Führungen über den angedockten Javelin-Zerstörer UEES War Hammer teilnehmen und euch die Funktionen des Kriegsschiffes der UEE Navy von Crewmitgliedern erklären lassen. Den Zerstörer findet ihr in New Babbage, microTech.

Mit dem Invictus-Event lädt Star Citizen zudem alle Interessierten ein, den Titel bis zum 3. Juni 2021 kostenlos zu spielen. Zur Einstimmung auf die Fleet-Week haben wir euch den offiziellen Trailer am Ende dieser News eingebettet.