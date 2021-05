Jörg Langer spielte live Battle Brothers am Samstag 22.5.21

4 Stunden Live-Nervenkitzel

Teaser Der Live-Event ist vorüber, und – ohne zu viel zu spoilern, denn nächste Woche kommen ja die daraus generierten drei Folgen erst noch: DIE KOMPANIE HAT ÜBERLEBT. Also nicht jeder Bruder, aber viele.

Update 23.5.21:

Der vierstündige Live-Event gestern hat uns viel Spaß gemacht, und den konstant gut 100 Teilnehmern (wir waren zeitweise sogar der "meistgesehene Battle-Brothers-Stream", was immer das wert ist...) offenbar auch. Nicht zuletzt wurden während des Events satte 800 Euro in die Kompaniekasse geworfen, was für den einen oder anderen Spender zu sofortiger Vorzugsbehandlung in Sachen Rüstungs- oder Hunde-Zuteilung führte. In diesem Zusammenhang noch die Topspender: Danywilde führte vor Atlan746, gefolgt vom Trio Falkenfreund87, Messenger und DavidPM.

Mittlerweile sind die mit den Live-Spenden verdienten Medaillen vergeben. Ein Extradankeschön an den Inneren Zirkel, der mehrmals live voten konnte gestern und diese seine heilige Pflicht zeitnah, vollzählig und nachvollziehbar erledigte. Beachtet bitte, dass für den nächsten Inneren Zirkel erst wieder Spenden ab 24.5. 0:01 Uhr zählen.

Und das Beste: Bereits vor Start des Live-Events war der nächste (am Ende der Staffel 5) bereits finanziert. Vielen Dank an alle Teilnehmer und bis spätestens dahin!

Ursprüngliche Nachricht:

Am Samstag, 22.5., von etwa 19:00 bis 22:00 Uhr könnt ihr live dabei sein, wie Jörg Langer, Verzeihung, Kapitano Jörg, live und ohne Schmerzen seine 25köpfige Global-Brothers-Kompanie in den Tod, äh, von Sieg zu Sieg führt! Und zwar auf twitch.tv/gamersglobal.

Staunt ehrfurchtsvoll über seine taktischen Meisterleistungen, leidet mit, wenn mal wieder ein rüstungsloser Bruder von einem Ork-Jugendlichen gepfählt wird, und tauscht euch vor allem live im Chat mit anderen Leidensgenossen aus! Als Moderator wirkt Hagen Gehritz mit, der auch die allermeisten Folgen schneidet und bei den Dreharbeiten zum Intro *nicht* verletzt wurde.

Aus dem Live-Event werden dann die Folgen 34, 35 und 36 generiert, die in der kommenden Woche die dritte Staffel beenden werden, die nächste (und auch beinahe die übernächste) ist schon voll finanziert.

Wichtig: Der neue Innere Zirkel wird mit Deadline 22.5., 18:00 Uhr neu bestimmt. Wer also mit abstimmen will (und die Chance haben, als etwaiger Todesfall-Ersatz ins Team zu kommen), sollte bis dahin sein Gold in die Kompanietruhe geworfen haben (Tipp: auf der Kompanieseite seht ihr unter dem amtierenden Inneren Zirkel klein die Aspiranten für den nächsten aufgelistet).

Also, wir sehen uns hoffentlich ab Samstagabend, ab 19:00 Uhr, auf twitch.tv/gamersglobal !