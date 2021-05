Crusader Kings 3: Royal Court DLC angekündigt

PC Linux MacOS

Für die beliebte, sich um Familiengeschichte drehende, Mittelalter-Grand-Strategy Crusader Kings 3 (zum Test+) wurde nach dem bereits erschienen Flavouer-DLC Northern Lords (zum Spiele-Check) jetzt auf der PDXCON Remix mit Royal Court die erste, große Erweiterung angekündigt.

Dier DLC widmet sich ganz dem Leben am Hof. Je größer der Hof, desto zahlreicher die Anfragen, die an einen Herrscher gestellt werden. Vasallen und Untertanen verlangen Audienzen und Petitionen werden ihren Weg in den Thronsaal finden. Außerdem könnt ihr euch der Inneneinrichtung widmen. Es soll außerdem neue Möglichkeiten geben, mit den Persönlichkeiten eures Reichs zu interagieren. AUch das Kultursystrem soll deutlich geändert werden, um zum Beispiel größere Dynamik und historische Flexibilität zu erlauben.

Die Features von Crusader Kings 3 - Royal Court im Überblick:

Thronsaal: Die visuelle Repräsentation des königlichen Hofes wird die geballte majestätische Macht und das Prestige einer Dynastie widerspiegeln.

Haltet Hof: Ihr interagiert mit Vasallen und Höflingen, wenn sie mit ihren Problemen zu euch kommen und ein königliches Urteil erbitten.

Prunk: Ihr erhöht die Lebensqualität an eurem Hof mit extravaganten Einrichtungen und hochwertigem Essen, um eure Rivalen zu beeindrucken und höherwertige Gäste anzuziehen.

Inspirierte Menschen: Talentierte Künstler, Handwerker und Denker können an neuen Projekten arbeiten und einen Hof um Schätze und Artefakte bereichern.

Hybrid-Kulturen: Ihr vereint das Beste aus einer multikulturellen Welt und entwickelt neue Lebensweisen, die speziell an eure Bevölkerung und Geografie angepasst sind.

Kulturelle Divergenz: Herrscher trennen sich von ihrer traditionellen Kultur und adaptieren sie zu etwas Neuem, das besser zu ihren Ambitionen passt.

Zur Einstimung könnt ihr euch direkt unter dieser News den Ankündigungs-Trailer anschauen.