PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 24. bis 28. Mai (Microsoft Xbox Wire)

Willkommen beiNext Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X, Xbox Series S undXbox Oneerhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

An Airport for Aliens Currently Run by Dogs

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – In diesem Comedy-Adventure aus der Ego-Perspektive ist der Name Programm! Du und Deine Verlobte sind die letzten Menschen des gesamten Universums und ihr befindet Euch zur Abreise bereit am Flughafen. Da es keine Menschen mehr gibt, wird dieser nun von Hunden betrieben – ganz normal. Um Deinen Flug rechtzeitig zu erwischen, hilfst Du den flauschigen Angestellten und enträtselst die Geheimnisse des Flughafens.

Capcom Arcade Stadium Packs 1, 2, and 3

Schnelle Schusswechsel, knallharte Faustkämpfe und jede Menge Action – diese Sammlung kultiger Capcom-Hits bietet all Deine Lieblingsgenres. Capcom Arcade Stadium bringt die Nostalgie der Spielhalle zurück und liefert gleichzeitig neue Funktionen, die auch echte Arcade-Veteranen überraschen. Mit 3D-gerenderten Arcade-Automaten und Scanline-Filtern entsteht eine nostalgische Atmosphäre, in der das Zocken der Klassiker noch mehr Spaß macht. Dank vollständig anpassbaren Display-Einstellungen, individualisierst Du Dein Spielerlebnis und kämpfst Dich an die Spitze der Online-Ranglisten.

King of Seas

King of Seas ist ein Action-Rollenspiel, das in einer tödlichen, prozedural generierten Piratenwelt spielt. In einer grausamen Handlung kämpfst Du darum, das wiederzuerlangen, was Dir genommen wurde. Du begibst Dich auf ein Abenteuer in eine gefährliche Welt voller Schlachten, vergessener Inseln und Schätzen. Während Deinem Kampf um den Titel König*in der Piraten triffst Du auf faszinierende Charaktere und erlebst atemberaubende Missionen, die Dir Ruhm und Ehre bis über den Tod hinaus bringen werden.

Biomutant

Eine Seuche zerstört das Land und aus den Wurzeln des Lebensbaumes sickert giftiges Harz. Du erforschst eine Welt im Umbruch und entscheidest über ihr Schicksal – wirst Du die Stämme retten oder in eine dunkle Zukunft retten? Hol Dir das postapokalyptische Openworld-Rollenspiel Biomutant vor dem Release am 25. Mai und sichere Dir das Söldner-DLC als kostenlosen Preorder-Bonus.

Saints Row The Third Remastered

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Dies ist Deine Stadt. Dies sind deine Regeln. Jahre nachdem die Third Street Saints Stilwater übernommen hatten, haben die Saints sich von einer Straßengang zu einem bekannten Markennamen entwickelt. Doch das Syndikat – eine legendäre, kriminelle Bruderschaft – hat ein Auge auf Deine Saints geworfen. Da Du Dich weigerst, vor dem Syndikat zu knien, bringst Du den Kampf nach Steelport, einer einst stolzen Metropole, die unter der Kontrolle des Syndikats zu einer sich quälenden Stadt der Sünde wurde.

Mutazione

In dieser mutierten kleinen Seifenoper betrittst Du eine Kleinstadt und triffst auf das Übernatürliche. Als 15jährige Kai reist Du nach Mutazione, um Deinen Großvater Nonno zu pflegen und betrittst eine Welt voller magischer Gärten, Grillabende und Bootsausflüge. Wirst Du Deine spirituelle Reise zu einem guten Ende führen oder wird die Finsternis im Herzen der Bewohner siegen?

Rekt! High Octane Stunts

Xbox Play Anywhere – In Rekt! High Octane Stunts sind die waghalsigsten Stunts und gefährlichsten Manöver gerade spektakulär genug. In rasanten Racing-Challenges schaltest Du neue Fahrzeuge, Arenen und Modifikationen frei. Saltos in der Luft, Rollen, Loopings, Grinds, Drifts – verbinde sie alle und führe die globalen Ranglisten an.

Horse Club Adventures

In Horse Club Adventures besuchst Du den berühmten Lakeside Pferdehof und erlebst zusammen mit den Freundinnen Hannah, Sarah, Lisa und Sofia und ihren Pferden spannende Ferien voller Abenteuer. Du betrittst eine offene Welt und erkundest das liebevoll gestaltete Lakeside inklusive einem malerischen Café, dem Pferdehof und romantischen Wohnwagen.

MechWarrior 5: Mercenaries

Xbox Game Pass – Wir schreiben das Jahr 3015. Im Laufe vieler Jahrhunderte hat die Menschheit Tausende von Zivilisationen des Weltraums kolonialisiert. Die Schlachtfelder der Zukunft werden von MechWarriors beherrscht, Elitepiloten schwerfälliger Kriegsmaschinen, die als BattleMechs bekannt sind. Für Söldner wie Dich sind dies lukrative Zeiten.

Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground

In diesem rundenbasierten Strategiespiel befehligst Du eine Streitmacht, die Du Deinem Spielstil individuell anpasst. Durch Siege erhältst und verbesserst Du Einheiten, Ausrüstung, schaltest mächtige Fähigkeiten frei und tauchst ein in eine Welt voller Legenden, höllischer Kreaturen und epochalen Scharmützel. Bestelle jetzt vor und sichere Dir das Spoils of War Weapon Pack.

Crossbow Crusade

Du bist ein legendärer Monsterjäger auf einer Mission. Die Armee der Toten zieht über eine sterbende Welt und nur Du kannst sie aufhalten. Deine einzigen Hilfsmittel sind Deine vertrauenswürdige Armbrust und Dein altmodischer Trenchcoat. Crossbow Crusade ist ein typisches Action-Abenteuer im pixeligen Castlevania-Stil der 90er Jahre mit einem anspruchsvollen Kampfsystem und reaktionsschnellen Steuerelementen.

Eagle Island Twist

Eagle Island bietet neben seinem von der Falkenjagd inspirierten Gameplay und einzigartigen generierten Welten einen wunderschönen und modernen Pixel-Look. Gemeinsam mit Deinem treuen Eulen-Begleiter stellst Du Dich herausfordernden Leveln, deren Regeln sich ständig ändern, und bekämpfst mächtige Bosse, um fantastische Schätze zu erhalten.

Eight Dragons

Mithilfe von Fäusten – oder jeder Menge anderen Waffen, die sie in die Finger kriegen – kämpfen sich die Eight Dragons durch eine gefährliche Stadt nach der anderen. Doch jeder Drache folgt seinem eigenen Weg, der ihn an andere Orte und zu anderen Gegnern führt. Erst wenn all ihre Schicksale zusammenlaufen, enthüllt sich das gewaltige Ausmaß ihrer Reise und es kommt zum ultimativen Kampf.

Family Mysteries 3: Criminal Mindset

Du bist Nancy Bradford, die talentierte Tochter eines berühmten Forschers, der vor 20 Jahren auf mysteriöse Weise umkam. Deine jüngsten Studien im Bereich Gedankenkontrolle haben die Aufmerksamkeit des Neurotech Institute und der CIA erregt, worauf ein ungewöhnliches Angebot folgte. Mit finanzieller Unterstützung in einem Geheimlabor zu forschen, ist verlockend – Spionage klingt dagegen riskant. Sei bereit, denn dies ist nur der Anfang eines tödlichen Spiels!

Gold Rush: The Game

In Gold Rush erlebst Du hautnah die Faszination des modernen Goldrauschs und begibst Dich in die Wildnis Alaskas, um das wertvolle Erz zu schürfen. Als Chefmechaniker*in steuerst Du Bagger, Bohrer, Frontlader, Bulldozer und andere schwere Maschinen – der Erfolg der Unternehmung liegt in Deinen Händen.

Long Ago: A Puzzle Tale

In diesem entspannten Puzzler erkundest Du modern Märchen, die in Reimform erzählt werden. Du folgst einer einfühlsamen Geschichte um eine tapfere Prinzessin, die nach Freiheit und Selbstbestimmung strebt. Du hilfst ihr, indem Du intuitive Rätsel löst, wertvolle Münzen sammelst und neue Kapitel der Geschichte freischaltest.

Super Arcade Soccer

In Super Arcade Soccer trifft moderne Technik auf klassisches Retro-Gaming. In dieser Fußball-Strategie erlebst Du verschiedene Wettkämpfe mit Spielern aus aller Welt und einer gnadenlos schlauen KI. Stelle das mithilfe einer riesigen Datenbank die perfekte Mannschaft zusammen und gewinne das Spiel!

Trenga Unlimited

Trenga ist ein entspannendes 3D-Puzzlespiel für die ganze Familie mit einer einzigartigen, aber leicht zu lernenden Mechanik. Du erkundest wunderschöne Unterwasserwelten und hilfst Kate Nemo mit ihren niedlichen Meerestieren dabei, knifflige Missionen zu bewältigen. Während Du im entspannten Story-Modus Kate hilfst, ihren Großvater zu erreichen, spielst Du im Party-Modus mit zwei bis vier Spielern gegen die Uhr.