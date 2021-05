Playstation Player Celebration: Gewinnt 2 PSPlus-Jahresmitgliedschaften

Feiert und gewinnt

Teaser Die Playstation Player Celebration ist im vollen Gange und so wollen wir unseren Usern auch einen Grund zum feiern geben. Heute könnt ihr ein Jahresabo für Playstation Plus gewinnen.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Diese digitalen Goodies erwarten euch, wenn ihr fleissig spielt.

Ihr müsst registrierte GamersGlobal-User sein (hier geht's ggf. zur Registrierung) und euer Alter verifiziert haben.

Der Code wird an die im Profil hinterlegte E-Mail-Adresse verschickt. Falsche E-Mail im Profil – Pech gehabt!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, Teilnahmeschluss ist Dienstag, der 1.6.2021.

Aktuell läuft bei Playstation wieder die Player Celebration. Bei dieser Aktion könnt ihr euch mit anderen Spielern zusammentun, um Trophäen und Spielzeit zu sammeln und so Belohnungen einzusacken. Die Registrierung ist bis zum 31. Mai 2021 möglich. Anmelden könnt ihr euch ganz einfach mit eurer PSN-ID, ob ihr auf PS4 oder PS5 unterwegs seid, ist egal.Aber was genau müsst ihr denn nun tun, um eine Chance auf exklusive Avatare und PS4-Designs zu haben? Ganz einfach: Ihr müsst spielen. Jeder Titel, in den ihr mindestens eine Stunde steckt (auch über mehrere Sitzungen verteilt), wird angerechnet. Doppelte Punkte erhaltet ihr, wenn ihr gemeinsam mit Leuten aus eurer Freundesliste spielt. Außerdem müsst ihr Trophäen verdienen, in den jeweiligen Phasen könnt ihr maximal 6 Trophäen pro Tag anrechnen lassen. Wenn ihr die Ziele einer Phase vor deren Ende erreicht habt, dann dürft ihr euch außerdem über Bonusziele freuen, die bei Erfüllung mit noch mehr Belohnungen winken. Weitere Infos findet ihr im Playstation Blog Damit ihr bei der Player Celebration auf einen möglichst großen Spielekatalog zurückgreifen und alle Vorteile genießen könnt, haben wir heute ein Gewinnspiel für euch. Zu gewinnen gibt es zwei Codes für eine Playstation-Plus-Jahresmitgliedschaft. Damit habt ihr Zugriff auf monatliche Gratis-Spiele, könnt Online-Features nutzen, habt Cloud-Spielstände und vieles mehr.Die Teilnahmeregeln:Um teilzunehmen, schildert uns einfach als eingeloggter User per Comment, welches Spiel ihr hauptsächlich im Rahmen der Player Celeberation zocken werdet, und weshalb.