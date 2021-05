PM: Gold Rush: The Game erscheint am 28. Mai 2021 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

dass Gold Rush: The Game am 28. Mai 2021 auf PlayStation 4 erscheint.Die originale Erfahrung im Goldabbau basiert auf der #1 Show von Discovery Channel: Gold Rush. Am Release-Tag erhaltet ihr Zugriff auf alle bisher veröffentlichten spielbaren Inhalte (einschließlich DLC). Euer Ziel ist es hart zu arbeiten, tief zu graben und die Welt zu erkunden, um der reichste Mensch in Alaska zu werden.

Gold Rush: The Game ist ein realistisches Goldgräber-Simulationsspiel. Ihr beginnt mit einem einfachen Eimer und einer Schweinepfanne, um dann euer erstes Gold zu veräußern. Ihr könnt euch hinter das Steuer mehrerer hochdetaillierter Fahrzeuge (wie Bulldozer, Bohrer, Frontlader oder Bagger) setzen und in einem der vier einzigartigen Bergbaugebiete mit vollständig verformbarem Gelände nach dem wertvollen Gold graben.

Euer Plan ist einfach: Erkundet das Gebiet und plant eure Operation, kauft neue Bergbaumaschinen und lasst euer Goldgeschäft wachsen. Aber denkt daran – jedes echte Unternehmen wird mit einigen Hindernissen konfrontiert und so ist es auch hier. Maschinen können brechen, das Wetter beeinträchtigt möglicherweise eure Arbeit und das Interesse an Mietobjekten wächst. Um über die Runden zu kommen, müsst ihr den Vier-Jahreszeiten-Zyklus erst nehmen und darüber nachdenken, wie ihr etwas mehr Geld verdienen könnt. Harte Winter in Alaska wirken sich auf die Preise aus und verringern sogar die Haltbarkeit der Maschinen! Oh, und wundern euch nicht, wenn ein Bär einfach einen Teil eurer Ausrüstung stiehlt – das passiert.

In Gold Rush: The Game geht es darum, mit fortschrittlichen Maschinen nach Gold zu graben und sich um das eigene Bergbauunternehmen zu kümmern. Macht euch auch unbedingt mit der Waschpflanze, dem Goldnuggetator oder dem Wellentisch vertraut. Behaltet den Wasserdruck und das Stromversorgungssystem immer im Auge, damit die Maschinen ordnungsgemäß funktionieren. Und vergesst bloß nicht, einige neue Mitarbeiter einzustellen, damit ihr weiter wachsen könnt.

Wenn ihr kompetitive Spieler seid, haben wir etwas für euch: Im Ranglistenmodus (Leaderboards) könnt ihr gegen andere Goldsucher antreten – wer wird diesmal die Nase vorn haben? Eine Saison dauert im echten Leben normalerweise etwa einen Monat. Also bleibt genügend Zeit für den Wettbewerb. Jedes Mal fügen wir einen einzigartigen Buff oder ein Hindernis hinzu, um die Erfahrung attraktiver zu gestalten. Zum Beispiel einen Rabatt auf eine bestimmte Schadensmiete oder eine erhöhte Ausfallrate für bestimmte Artikel. Wenn ihr es schafft in die Top 10 zu kommen, haben wir spezielle Belohnungen im Spiel für euch. Also, worauf wartet ihr noch? Lasst uns etwas Gold suchen.

Ihr könnt euren eigenen Spielstil auswählen – erkundet Alaska entweder im Easy Mode (alles kostet $1) oder versucht euer Glück im härtesten Ranked Mode mit global geteilten Leaderboards. Egal, wie ihr spielen möchtet: Vergesst nicht, das Spiel am 28. Mai 2021 auszugraben – Verfügbarkeit und Preis findet ihr in eurem PlayStation Store!

Werdet zum Goldgräber!