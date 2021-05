Teaser Jörg und Hagen schauen auf die Ereignisse der Woche. Beide teilen ihre Euphorie für den morgigen Livestream mit Battle Brothers, doch gab es nicht nur gute Nachrichten in den letzten Tagen.

Es ist Freitag, ihr seid hier, ihr wisst, wie der Hase läuft. Diesmal blicken Jörg und Hagen im auf die Themen der Woche zurück. Da es da zunächst gar nicht so viel zu sehen gibt, schweift der Blick direkt einmal ab. Aber dann geht es doch um Hagens Missgeschick, bei einer PC-Portierung unbewusst Maus und Tastatur zu schmähen, um ein neues altes Grand Theft Auto für PS5 und Xbox Series und den anstehenden Twitch-Event mit dem Finale von Staffel 3 von Letsplay Battle Brothers. Nicht zuletzt würdigt Hagen den prägenden Manga-Autor Kentaro Miura, der leider am 6. Mai 2021 verstorben ist, wie sein Verlag am gestrigen Donnerstag bekannt gegeben hat.

