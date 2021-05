PM: Phantom Abyss startet diesen Sommer einen Wettlauf um Ruhm und Reichtum (Cosmocover)

PC

Phantom Abyss startet diesen Sommer einen Wettlauf um Ruhm und Reichtum

– Asynchroner Massive-Multiplayer-Titel erscheint im Steam Early Access –

Das tempelplündernde Entwicklungsteam Team WIBY und der peitschenschwingende Publisher Devolver Digital haben Phantom Abyss angekündigt. Das asynchrone Massive-Multiplayer-Spiel wirft Spielerinnen und Spieler in fallengespickte, prozedural generierte Tempel, wo sie heilige Relikte bergen müssen, die tief in den alten Gemäuern versteckt sind. Phantom Abyss erscheint diesen Sommer im Steam Early Access inklusive Streaming via GeForce NOW und wird dort mit der Zeit um immer weitere Kammern, Fallen, Peitschen, Zonen und zusätzliche Gameplay-Features erweitert.

Rasante Tempelstürmerinnen und -stürmer müssen auf sich verzweigenden Pfaden unzähligen versteckten Fallen ausweichen, über bodenlose Abgründe springen und beeindruckenden Wachen entfliehen bis eines der Relikte gefunden wurde oder die todbringenden Hindernisse sie überwältigt haben. Seid gewarnt, ihr bekommt stets nur einen Versuch pro Tempel, solltet ihr versagen, oder euch mit einem kleineren Relikt zufrieden geben, werdet ihr diesen Tempel nie wieder erblicken…

Die gewieftesten unter euch werden die Phantome missglückter Versuche anderer Spielerinnen und Spieler zum eigenen Vorteil nutzen und so die Fehler und Fehltritte, die die Konkurrenz mit dem Leben bezahlte, vermeiden. Sobald das legendäre Relikt am Grund des Tempels gefunden wurde verschwindet der Tempel für immer und wird zur einmaligen Trophäe des Bezwingers oder der Bezwingerin.

Schaut für Tipps und Tricks auf dem neuesten NVIDIA GFN Thursday blog vorbei und schwingt euch für weitere Informationen zu den Schätzen und Gefahren die euch erwarten rüber zu phantomabyss.com .