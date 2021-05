Warhammer - Age of Sigmar Storm Ground: Volle Crossplay-Unterstützung

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Am 27. Mai 2021 erscheint mit Warhammer - Age of Sigmar Storm Ground ein neues Rundenstrategiespiel, welches sich Games Workshops "Warhammer Age of Sigmar"-Marke als Hintergrund gewählt hat. Der Publisher Focus Home Interactive hat nun bestätigt, dass direkt zum Release Crossplay unter PC-, Playstation 4-, Switch- und Xbox One-Spielern möglich sein wird. Realisiert wird dies durch einen Einladungscode, den ihr euren Mitspielern übermitteln könnt, um sie zum Duell herauszufordern. Zusätzlich wird es das übliche öffentliche PvP-Matchmaking geben.

Storm Ground bietet eine nicht-lineare, prozedural generierte Singleplayer-Kampagne, in der ihr euch eine von drei spielbaren Fraktion auswählen könnt: die "standhaften Stormcast Eternals", die "gruseligen Nighthaunt" und die "fauligen Maggotkin". Im Mehrspielermodus soll es möglich sein, eure Armee stetig zu verbessern und entsprechende Belohnungen durch Siege in PvP-Matches zu sammeln.