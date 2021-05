Final Fantasy 14: Spielermassen gedenken Manga-Ikone Kentaro Miura

PC PS3

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Final Fantasy 14 Online ab 18,90 € bei Amazon.de kaufen.

Gestern, am 20. Mai 2021, zeigten diverse Live-Streams und Youtube-Videos, wie sich Spieler der Dunkelritter-Klasse auf allen Spielwelten des MMORPGs Final Fantasy 14 Online in den Hauptstädten versammelten und lange Reihen vom einen Ende der Orte zum anderen bildeten. Die meisten davon hatten einen Lagerfeuer-Begleiter vor sich platziert. Es handelte sich um eine stumme Trauerfeier für den gefeierten Manga-Autor Kentaro Miura. Wie der Verlag Hakusensha gestern bekannt gab, ist Miura am 6. Mai 2021 infolge einer aktuen Aortendissektion verstorben.

Miuras bekanntestes Werk war der Dark-Fantasy-Manga Berserk, der seit 1989 im Hakusensha-Magazin Young Animal erschien, das sich an eine erwachsene Zielgruppe richtet. Berserk erhielt mehrere Umsetzungen in Serien- und Filmform sowie Spiele-Adaptionen. Darüber hinaus hat Berserk mit seiner düsteren Geschichte und den hochdetaillierten Zeichnungen die japanische Popkultur stark geprägt und damit auch diverse Entwickler japanischer Spiele inspiriert. So sehen viele Fans von Final Fantasy 14 Gemeinsamkeiten bei der Riesenschwerter schwingenden Dunkelritter-Klasse und dem Protagonisten Guts, dessen Markenzeichen neben seiner Armprothese und einem fehlenden Auge sein gigantisches Schwert und der magische schwarze Berserkerharnisch sind.

Auch Hidetaka Miyazaki, Game Director von Dark Souls und den anderen Souls-Titeln von From Software, hat in der Vergangenheit Berserk als eine seiner großen Inspirationen angeführt. Das zeigt unter anderem am Cover des DLC Artorias of the Abyss für den ersten Teil von Dark Souls, das augenfällige Ähnlichkeiten zum Cover von Band 28 der Manga-Reihe besitzt. Berserk war zum Zeitpunkt von Miruas Ableben noch nicht abgeschlossen und umfasst bisher 40 Bände, die auch in Deutschland erschienen sind.