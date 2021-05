PM: Wie Foreclosed die einzigartigen Funktionen des DualSense Wireless-Controllers für PS5 einsetzt (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

bis Foreclosed, unser schickes Cyberpunk-Action-Adventure, am 12. August für PlayStation 4 und 5 erscheint.. Es ist unser erster „Next-Gen“-Titel und wir freuen uns besonders darauf, dabei die tollen Vorteile der Funktionen des DualSense Wireless-Controller für PS5 einzusetzen. Heute zeige ich euch, wie genau wir das Gameplay dank des DualSense Wireless-Controllers direkter als je zuvor in eure Hand übertragen können..

Foreclosed spielt in einer dystopischen Cyberpunk-Zukunft, in der eure Identität zur Ware geworden ist. In Foreclosed geht es um einen ganz normalen Kerl namens Evan Kapnos, dessen Tag mies beginnt und – sehr schnell – noch schlimmer wird! Kapnos‘ Geschichte erlebt ihr in einer schicken Comicbuch-Grafik, die euch direkt ins Geschehen katapultiert. Die Funktionen des DualSense Wireless-Controllers ermöglichen es uns, ein fesselndes Erzählerlebnis zu erschaffen, mit dem ihr viel intuitiver ins Gameplay abtaucht.

Die Möglichkeit, die „Next-Gen“-Technologie einzusetzen, um die Gameplay-Erfahrung auf die nächste Ebene zu heben, war einfach toll und passte auch perfekt zur futuristischen Cyberpunk-Kulisse des Spiels.

Die hoch entwickelte Haptik der DualSense Wireless-Controller ermöglicht es uns, ein noch nie da gewesenes Niveau der Immersion zu erreichen.

Die symbiotische Pistole von Foreclosed ist eine multifunktionale Waffe, die ihr auf viele Arten aufwerten könnt. Damit ihr die einzigartigen Eigenschaften der symbiotischen Pistole jeweils fühlen könnt, geben euch die Haptik und adaptiven Trigger des DualSense Wireless-Controllers je nach ausgerüsteter Modifikation unterschiedliche Arten von Feedback bzw. Widerstand. Wenn ihr im Spiel per Controller die Waffenfähigkeiten wechselt, wird euch das noch tiefer ins Spielgeschehen ziehen, da sich ihre Unterschiedlichkeit direkt in eurer Hand bemerkbar macht.

In seinem Kampf gegen die Zwangsvollstreckung seiner Identität wird Evan Anrufe von seinem Verbündeten erhalten. Diese privaten Kommunikationen übertragen wir an die Lautsprecher des DualSense Wireless-Controllers, damit sie sich so anfühlen, als wären diese Dialoge real.

Ein wichtiges System, das in Foreclosed zum Tragen kommt, sind Evans experimentelle Implantate. Sie ermöglichen es ihm, eine breite Auswahl an Spezialfähigkeiten zu entfesseln, und sind direkt mit der Aktivierung verschiedener Verstärkungen seiner Waffe verbunden. Die riskante und gleichsam lohnenswerte Mechanik liegt darin, dass Evans Implantate immer weiter erhitzen, je öfter ihr seine verschiedenen Fähigkeiten einsetzt. Lass ihr zu, dass Evan überhitzt, wird er für kurze Zeit so lange sehr verwundbar sein, bis seine Implantate wieder abgekühlt sind. Um dies zu veranschaulichen, ändert sich das Licht auf dem DualSense Wireless-Controller gemäß des Hitzegrades von Evans Implantaten. Dieses visuelle Signal hält euch in einem Kampf immer auf dem Laufenden. Werdet ihr vorsichtig spielen oder an eure Grenzen gehen?

Das Spielgefühl wird durch die Kombination der verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten der Funktionen des DualSense Wireless-Controllers insgesamt zu einem riesigen Vergnügen.

Von der futuristischen Flexibilität der symbiotischen Pistole, bis hin zu den zusätzlich eingebauten audiovisuellen Möglichkeiten, die euch in die Erzählung hineinziehen – es hat so viel Spaß gemacht, an diesen Funktionen des DualSense Wireless-Controllers zu arbeiten, und wir hoffen, dass ihr sie genauso viel Freude an ihnen haben werdet wie wir! Wir können es kaum erwarten, die Welt von Foreclosed direkt in eure Hände zu legen und euch tiefer in unsere Story zu ziehen.

Euch erwarten noch mehr Infos zu Foreclosed und wir freuen uns schon darauf, diese Welt mit euch zu teilen, wenn das Spiel am 12. August für PlayStation 5 erscheint!