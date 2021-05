The Outer Worlds: Microsoft übernimmt Publishing der IP

PC Switch XOne PS4

Take-Two Interactive veröffentlichte vor kurzem den Geschäftsbericht des Fiskaljahres 2020/2021 und gab in diesem Zusammenhang auch die neuesten Verkaufszahlen des Sci-Fi-Rollenspiels The Outer Worlds (Testnote 8.0) bekannt. Demnach hat das von Obsidian Entertainment entwickelte und vom Take-Two-Label Private Division vertriebene RPG bis dato mehr als drei Millionen Kopien für alle unterstützten Plattformen (PC, PS4, Xbox One, Switch) absetzen können. Ein kürzlicher Anstieg der verkauften Einheiten wird vor allem auf die seit März 2021 erhältliche Erweiterung Murder on Eridanos zurückgeführt.

Darüber hinaus wurde durch einen Tweet von Private Division bekannt, dass bei zukünftigen Iterationen der IP Microsoft, das Obsidian im November 2018 aufgekauft hatte, als verantwortlicher Publisher auftreten werde. Man wolle dies jedoch nicht als Bestätigung verstanden wissen, dass ein zweiter Teil bereits in Arbeit sei.