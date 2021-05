PM: Mach mit beim großen New Pokémon Snap Foto Contest! (Nintendo News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

20.05.2021

Zeig uns Dein schönstes Foto und gewinne 1 von 3 instax mini Link SE!

In New Pokémon Snap für Nintendo Switch kannst Du Dich auf Tour durch die Lentil-Region begeben und dort Bilder von über 200 Pokémon in den unterschiedlichsten Umgebungen machen. Hast du schon tolle Bilder geknippst? Dann zeig sie uns und vielleicht gehörst du zu den glücklichen Gewinnern von 1 von 3 instax mini Link SE Smartphoneprintern!

Um mitzumachen, poste dein Lieblingsbild aus New Pokémon Snap unter dem Hashtag #MeinNewPokémonSnap bis zum 30.05.2021 auf Twitter oder Instagram und unter allen Teilnehmern losen wir drei Gewinner aus.

Alle wichtigen Infos sowie Teilnahmebedingungen findest du HIER

Mit dem instax mini Link SE und seiner ganz eigenen, super anpassbaren App kannst du deine Nintendo Switch™ zum Spielen und Drucken nutzen. Vom Drucken deiner Lieblingscharaktere bis hin zum Hinzufügen von passenden Design Frames für deine eigenen Fotos. So erhältst Du Deine ganz persönliche Spielszene als Sofortbild oder Deinen High Score als persönliche Trophäe.

Mit der speziellen Smartphone-App „instax mini Link for Nintendo Switch“ lassen sich Screenshots aus Spielen (Standbilder/Videos) kinderleicht über den instax mini Link Printer und den auf der Nintendo Switch angezeigten QR-Code ausdrucken. Die hierzu erforderliche Smartphone-App wird am 30. April 2021 zeitgleich mit dem neuen Videospiel „New Pokémon Snap“ für die Nintendo Switch veröffentlicht. „New Pokémon Snap“ ist ein Spiel mit verschiedenen Pokémon, die man jetzt ablichten kann, um Mimik und Gesten sichtbar zu machen. Die Smartphone-App bietet ein völlig neues Erlebnis, indem sie das Drucken der besten Aufnahmen aus dem Spiel als instax-Sofortbilder über den instax mini Link Printer ermöglicht.

Das Design der App kann hierfür aus drei beliebten Videospielen gewählt werden: „Animal Crossing: New Horizons“, „Super Mario“ und „New Pokémon Snap“. Auf diese Weise kann man die App nutzen und gleichzeitig in die Spielewelt eintauchen. Die gleichen drei Spieledesigns wurden auch in „Frame Print“ integriert, eine beliebte Funktion des instax mini Link Printers, die ein Ausdrucken der Fotos in verschiedenen Designs ermöglicht. Somit können Bilder mit einem Design-Rahmen aus dem eigenen Lieblingsspiel versehen werden. Die Smartphone-App kann kostenlos heruntergeladen werden, auch von Nutzern, die bereits im Besitz eines instax mini Link Printers sind.