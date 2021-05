Neues EA-Studio in Seattle unter Führung vom ehemaligen Monolith-VP

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der frühere Vice President von Monolith Productions und jetziger Head of Studio Kevin Stephens wird für Electronic Arts ein neues Studio in Seattle aufbauen. Er hat in der Vergangenheit bereits an Mittelerde - Mordors Schatten (im Test, Note: 8.0) und Mittelerde - Schatten des Krieges (im Test, Note: 8.5) gearbeitet.

Die EA-Managerin Samantha Ryan wird mit ihm gemeinsam die Studio-Leitung übernehmen. Die Beiden haben bereits bei Monolith und Warner Bros. Interactive Entertainment zusammen gearbeitet. Das bisher noch namenlose Studio wird an einem Open-World-Action-Adventure arbeiten, ähnlich zu den beiden oben genannten Spielen - oder dem einstellten Star Wars Spiel.

Abgesehen vom Genre des neuen Projekts stehen weder die Größe des Studio, des Spiel oder Wachstumsvorstellungen fest. Auch ob bei der Neuentwicklung bereits vorhandene und bekannte Marke oder etwas ganz neues entstehen soll steht noch in den Sternen.