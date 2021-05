PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Raus aus dem Bunker

Die Arbeiter in meiner Treibstoffproduktion sind unzufrieden. Hier hilft nur Verlagerung oder der Einsatz eines Putztrupps.

Dreckschleudern und Luxusgüter

Neue Technologien müssen erforscht werden, bevor ihr sie nutzen könnt.

Expansion und Warenkreisläufe

Auch Logistiker kommen dank vieler Informationen zu fast Allem auf ihre Kosten.

Grafik, Sound und Menüführung

Die Rakete ist kurz vor der Fertigstellung, dem Besiedeln weiterer Planeten steht bald nichts mehr im Weg.

Fazit

Aufbauspiel für PC

Einzelspieler

Für Anfänger und Fortgeschrittene

Preis: 17,99 Euro bei Epic Games und Steam

In einem Satz: Atmosphärisch gelungenes Aufbauspiel für entspannte Stunden.

Nach Jahren im Schutzbunker traut sich euer Trupp Überlebender wieder an die Oberfläche. Und was liegt näher, als sich sofort dem Errichten einer Siedlung zu widmen?setzt dabei auf störungsfreies Aufbauen, gemütliche Atmosphäre und kleinteiliges Management.Neben einem Dach über dem Kopf benötigen eure Bewohner in der Startphase des Aufbauspiels Wasser und Lebensmittel. Einige Hütten, ein Brunnen und ein Kartoffelfeld sind schnell platziert. Das Gelände ist in Hexfelder unterteilt und die ersten Gebäudetypen benötigen mindestens eine Parzelle, belegen später aber auch mehrere Felder. Außerdem erlangen Gebäude Boni, wenn ihr sie nebeneinander platziert, Häuser fassen dann beispielsweise mehr Bewohner. Andere wiederum solltet ihr entfernt voneinander bauen - zum Beispiel leidet die Effektivität eines Brunnens, wenn in direkter Nachbarschaft Kartoffeln angebaut werden. Grundlage für die Baugenehmigung ist, dass alle Gebäude mit einer Straße verbunden sind. Da diese ebenfalls ein Feld belegt, ist eine vorausschauende Planung sinnvoll.Euer Hauptziel ist (neben dem Wiederaufbau der Zivilisation) das Instandsetzen eines beschädigten Raumschiffes, um die Erkundung weiterer Planeten zu ermöglichen. Da die Reparatur mit Holz, Wasser und Kartoffeln nicht gelingen wird, macht ihr euch an die Erforschung besserer Technologien: Werkzeuge, Stahl, Treibstoff und Glas müssen her. Die dafür benötigten Gebäude bringen jedoch einen Nachteil mit sich: Sie verschmutzen die Umgebung. Dreckschleudern in direkter Nachbarschaft machen eure Bevölkerung unzufrieden, aber auch eure Arbeiter fordern halbwegs saubere Arbeitsplätze. Da Unzufriedenheit die Produktivität einschränkt, gilt es diese zu vermeiden.Ein weiterer Faktor für die Zufriedenheit eurer Gemeinschaft ist die Versorgung mit Luxusgütern, denn je mehr Bewohner auf einer Insel leben, umso mehr Bedürfnisse entwickeln sie, die ihr natürlich befriedigen sollt. Im Wasser soll ein Teebeutel schwimmen, zu den Kartoffeln wünscht sich der Bürger eine Gemüsebeilage und zum Nachtisch etwas Obst. Andere Güter, wie bessere Kleidung, steigern zudem die Leistungsfähigkeit eurer Siedler.Da nicht alle Rohstoffe auf jeder Insel vorhanden sind, führt an der Erkundung des Planeten und der Besiedelung weiterer Gebiete kein Weg vorbei. Nach dem Bau eines Hafens, einer Werft und eures ersten Schiffes stecht ihr in See und gründet eine weitere Kolonie. Das Erschließen neuer Länder bringt aber nicht nur Vorteile, beispielsweise müsst ihr euch mit Umwelteinflüssen auseinandersetzen. Im Wüstenbiom zum Beispiel ermüden eure Arbeiter schnell, nur mit wertiger Kleidung schafft ihr Abhilfe. Außerdem verteilen sich die für die Erforschung neuer Technologien benötigten Forschungspunkte quer über die Inseln. Um sie einzuheimsen, ist weitere Expansion unausweichlich.Nach der Gründung einer Kolonie gilt es Grundwerkstoffe per Handelsrouten auf andere Inseln zu verschiffen. Die aus den neuen Rohstoffen hergestellten Güter wollen außerdem auf die übrigen Inseln verteilt werden. Jetzt schlägt die Stunde der Logistiker, die sich vorab per Laufdiagramm einen Überblick über die Produktion verschaffen, bevor sie mit weiteren Schiffen Handelsrouten einrichten. Da ihr im Spiel auf keine anderen Fraktionen trefft, ist klassischer Handel nicht möglich.Optisch hat mich Before We Leave nicht restlos überzeugt. Die Modelle nahezu aller Gebäude, der Bewohner, Bäume und Felsen könnten für meinen Geschmack detaillierter sein. Auch bei den Texturen hätte ich mir mehr Feintuning gewünscht. Die durchschnittliche Qualität der Grafik fällt deshalb besonders auf, weil man für anständiges Siedeln nah ans Geschehen muss. Weit rausgezoomt gefällt das Äußere, allerdings lässt sich dann nur ungenau planen und bauen. Bei den Soundeffekten und der musikalischen Untermalung bietet Before We Leave aber durchaus etwas fürs Ohr. Das Treiben eurer Bewohner und die Arbeitsgeräusche eurer Fabriken sind stimmig, der beschwingte Soundtrack läuft angenehm nebenher, wiederholt sich jedoch zu häufig.Nach etwa fünf Stunden pausiere ich mit dem Start meiner ersten Rakete das sehr umfassende Tutorial. In das freie Spiel habe ich nur kurz reingeschnuppert, ebenso in eines der vier Szenarien. Bis hierhin gefällt mir der Before We Leave aber richtig gut. Es erfindet das Genre nicht neu und verzichtet auf gewohnte Spielelemente wie Handel und Militär, punktet aber mit der Kompaktheit und der Fokussierung: Die Inseln sind überschaubar, die Produktionsketten nachvollziehbar, ich muss mich nicht mit kriegerischen Fraktionen auseinandersetzen. Der Siedlungsaufbau, das Optimieren und die Erforschung der Spielwelt stehen im Mittelpunkt.Grafisch habe ich mir ein schöneres Spiel erhofft, mit einem Mehr fürs Auge und einem höheren Wuselfaktor. Schlecht sieht Before We Leave trotzdem nicht aus, allerdings sollte euch der minimalistische Grafikstil des Titels generell zusagen.