Summer Game Fest 2021: Kickoff am 10. Juni, erste Partner stehen fest

Geoff Keighley hat auf Twitter bekannt gegeben, dass das Summer Game Fest 2021 Kickoff am 10. Juni um 20 Uhr starten wird. Wie im Jahr 2020 werden euch über diesen Sommer mehrere Streaming Events auf Twitch, YouTube, Twitter und Facebook erwarten. Der Kickoff wird dabei mit einem Auftritt der Band Weezer starten.

Im Laufe des Events erwarten euch viele News von Industrieschwergewichten, wie Microsoft und Sony, aber auch Publishern wie 2K Games, Activision, Amazon Games, Annapurna Interactive, Bandai Namco Entertainment, Battlestate Games, Blizzard Entertainment, Capcom, Devolver Digital, Dotemu, Electronic Arts, Epic Games, Finji, Frontier, Gearbox Publishing, Hi-Rez Studios, Inner Sloth, Koch Media, Mediatonic, MiHoYo, Psyonix, Raw Fury, Riot Games, Saber Interactive, Sega, Steam, Square Enix, Tribeca Festival, Tencent Games, Warner Bros, Ubisoft und Wizards of the Coast.

Die bisher angekündigten Events sind: