PM: The Last of Us Part II – Performance-Patch für PS5 (Sony Playstation Blog)

Bis jetzt war 2021 ein unglaubliches Jahr, auf das wir mit Demut zurückblicken, denn The Last of Us Part II wurde die Anerkennung in Form von über 300 Auszeichnungen als Spiel des Jahres zuteil, ein noch nie da gewesener Erfolg. Wir sind unserer Community unheimlich dankbar für eure großartige Unterstützung im letzten Jahr, besonders für eure Stimmen für uns beim BAFTA EE Game of the Year und beim Golden Joystick Ultimate Game of the Year. Wir haben Unmengen an Fanpost erhalten, in der ihr uns mitgeteilt habt, welche Bedeutung die „The Last of Us“-Reihe für euch hat, und wir waren fasziniert von all der exzellenten Fan-Kunst, dem Cosplay und den Tattoos, die ihr mit uns geteilt habt.

Eines der von unserer Community am meisten geforderten Dinge war die Veröffentlichung eines PS5-Performance-Patchs für The Last of Us Part II.

Tja, heute ist es so weit: Ihr könnt den kostenlosen* Patch jetzt herunterladen!

Sobald Patch 1.08 für The Last of Us Part II auf eurer PS5-Konsole installiert ist, findet ihr einen Schalter in den Anzeige-Optionen, mit dem ihr zwischen einem Bildfrequenz-Ziel von 30 FPS oder 60 FPS auswählen könnt. So könnt ihr eure bevorzugte Bildfrequenz auswählen – passend zum Rest der Verbesserungen, die Teil der Rückwärtskompatibilität von PS5 mit PS4-Spielen sind, wie eine verbesserte Auflösung, schnellere Ladezeiten und vieles mehr.

Das Team hat sich die Hardware von PS5 und die Möglichkeiten, die sie seit dem Launch im letzten Jahr eröffnet, genau angeschaut, und wir sind sehr gespannt darauf, was die Zukunft noch bringen wird. Dieser Patch ist nur der erste Schritt für unsere Arbeit auf PS5. Wir geben euch Bescheid, sobald wir mehr Neuigkeiten für euch haben!

