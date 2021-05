The Forgotten City: Gameplay-Trailer zum Zeitreise-Krimi in der Antike

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 Linux MacOS

Publishers Dear Villagers hat einen rund neunminütigen kommentierten Gameplay-Trailer von The Forgotten City veröffentlicht. In dem Detektiv-Adventure reist ihr durch ein Zeitportal in eine fantastische, römische Stadt im Jahr 65 nach der Zeitenwende. Der Ort floriert, doch die Bevölkerung hat Angst, dass jemand die goldene Regel bricht. Begeht eine Seele in der Stadt eine Sünde, verwandelt ein Fluch alle Bewohner in goldene Statuen. Ihr wisst, wie das endete, da euer Charakter das Zeitportal in einer Ruine voller goldener Statuen gefunden hat.

Ihr müsst herausfinden, wer eine fatale Sünde plant, um das Schicksal der vergessenen Stadt zu ändern. Dafür nehmt ihr Quests an, löst Rätsel und befragt wichtige Personen. Da ihr in einer Zeitschleife steckt, könnt ihr die Charaktere in späteren Anläufen mit Wissen konfrontieren, das ihr in vorigen Durchgängen gewonnen habt.

The Forgotten City basiert auf einer gleichnamigen Skyrim-Mod, deren Story einen Preis der Writer's Guild of America gewann. Die Standalone-Version von The Forgotten City erscheint im Juli 2021 für Linux, Mac, Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S.