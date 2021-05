PM: Danimals® und SEGA® of America kooperieren anlässlich des 30-jährigen Jubiläums von Sonic the Hedgehog – mit spielbarer Figur Bongo und erstmaligen Charakteranpassungen in Sonic Dash® (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Danimals® und SEGA® of America kooperieren anlässlich des 30-jährigen Jubiläums von Sonic the Hedgehog – mit spielbarer Figur Bongo und erstmaligen Charakteranpassungen in Sonic Dash®

– Danimals® stellt Bongo erstmals als spielbare Videospielfigur vor –

WHITE PLAINS, NY – 19. Mai 2021 – Heute kündigte Danimals® eine innovative Werbepartnerschaft mit SEGA of America an, um gemeinsam das 30-jährige Jubiläum von Sonic the Hedgehog mit einem dynamischen Programm zu feiern, das den Fans die Möglichkeit gibt, die allerersten Charakteranpassungen in Sonic Dash zu erhalten – entweder über die App und QR-Codes, die sich auf speziellen Sonic Dash-gebrandeten Danimals-Packungen befinden (wo verfügbar) – oder direkt im App Store oder bei Google Play als Download. Spielerinnen und Spieler erhalten das Danimals-Markenmaskottchen Bongo als spielbaren Charakter im Spiel und können zudem die Sondereditionscharaktere Pirate Sonic und Captain Shadow freischalten.

Für diejenigen, die Bongo noch nicht kennen: Bongo ist das geistige Tier der Danimals-Kinder – und ist ein fantasievoller Abenteurer, der in einem magischen Baumhaus lebt, wo er und seine Freunde den ganzen Tag spielen. Bei Bongo haben die Kinder das Sagen, Eltern sind nicht erlaubt, und der Spaß steht immer an erster Stelle.

„Danimals ist begeistert, mit SEGA zusammenzuarbeiten, um das 30-jährige Jubiläum von Sonic the Hedgehog zu feiern“, sagt Kallie Goodwin, Vice President von Danone Family and Wellness Brands. „Bongo als spielbaren Charakter in Sonic Dash zu haben, ist eine Premiere für Danimals und SEGA. Wir denken, dass Sonic und Bongo das perfekte Freundespaar sind – beide sind ein wenig schelmisch und beide bringen Kinder in eine energiegeladene Welt der unbegrenzten Möglichkeiten. Wir freuen uns, Teil dieses Meilensteins zu sein und Kindern weiterhin nahrhafte und leckere Snacks zusammen mit lustigen Abenteuern zu bieten.“

Für eine begrenzte Zeit wird Sonic auf ausgewählten Danimals-Smoothies und -Verpackungen erscheinen. Fans können Sonic Dash durch Scannen eines QR-Codes auf der Rückseite der mit Sonic gebrandeten Packungen herunterladen und erhalten nach Abschluss des Tutorial-Levels Bongo als spielbaren Charakter. Die Sonderedition von Pirate Sonic und Captain Shadow kann im Spiel erlangt werden, indem alle vier Geburtstags-Themen-Gegenstände auf der Strecke gesammelt werden, darunter auch ein Danimals-Smoothie-Pack.

„Danimals ist ein bekannter Name in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und ein Favorit bei Kindern überall, daher sind wir begeistert, mit ihnen als Teil der 30-Jahr-Feier von Sonic zusammenzuarbeiten“, sagte Ivo Gerscovich, Chief Brand Officer für Sonic the Hedgehog & SVP von SEGA of America. „Durch die Integration der Verpackung in Sonic Dash können wir den Sonic-Fans eine aufregende neue Möglichkeit bieten, neue Charaktere im Spiel zu sammeln und Danimals so zu erleben, wie sie es noch nie zuvor getan haben – im Sonic-Universum.“

Sonic Dash gibt es kostenlos im App Store oder bei Google Play. Ab Mitte Mai 2021 befinden sich auf der Danimals-Verpackung Codes, mit denen man Pirate Sonic, Captain Shadow oder Bongo ins Spiel bringen kann. Fans ohne Zugriff auf diese Packungen können diese Belohnungen auch freischalten, indem sie sega.com/sonicdash besuchen und Sonic Dash noch heute herunterladen, um mit dem Spielen zu beginnen!

About Danimals®

Danimals Kids‘ Yogurt & Smoothies provide parents with easy, fun, and nutritious choices that their kids will love. Danimals is a good source of Calcium and Vitamin D per serving, contains no colors from artificial sources, no artificial flavors, and no high fructose corn syrup. Danimals Smoothies and nonfat yogurts are also Non-GMO Project Verified! Danimals can be found in the dairy aisle of food stores nationwide.

About SEGA of America

SEGA® of America, Inc. is the American arm of Tokyo, Japan-based SEGA CORPORATION, a worldwide leader in interactive entertainment both inside and outside the home. The company develops, publishes and distributes interactive entertainment software products for a variety of hardware platforms including PC, wireless devices, and those manufactured by Nintendo, Microsoft and Sony Interactive Entertainment Inc. SEGA of America’s website is located at www.sega.com. To stay current on Sonic the Hedgehog news, follow Sonic on Twitter and Instagram, like him on Facebook, and subscribe to the Twitch channel and the YouTube channel. Please visit the official Sonic website www.sonicthehedgehog.com and don’t forget to visit the SEGA e-shop at shop.sega.com for new and exclusive products for the ultimate SEGA fan. Sonic Dash is developed by HARDlight, a SEGA of Europe studio based in Leamington Spa, UK. For more information, please visit www.hardlightstudio.com.