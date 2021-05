Iron Harvest - Operation Eagle: Trailer gewährt erste Story-Einblicke

PC

Ende April 2021 hatte King Art Games mit Operation Eagle die erste große Erweiterung für Iron Harvest (im Test, Note: 8.5) angekündigt. Erscheinen wird diese am 27. Mai 2021. Um euch auf den Release in etwa einer Woche einzustellen, haben die Entwickler einen neuen Trailer veröffentlicht, der in einigen Rendersequenzen erste Story-Fetzen zeigt.

Es geht um die Nation Arabien, die reich an Ölvorkommen ist. Das ist in der von Mechs bevölkerten Welt von Iron Harvest natürlich eine heiß begehrte Ressource und so hat sich Saxony kurzerhand entschieden, das Land zu besetzen, um einen Vorteil im Krieg zu erlangen. Der arabische König ruft heimlich um Hilfe, und zwar die alte Kolonialnation Usonia. Als einer der großen Akteure in dieser Operation tritt Captain Mason auf den Plan. Doch im Zuge der Kampagne von Operation Eagle wird es euch nicht nur nach Arabien verschlagen, auch das bitterkalte Alaska wird ein Ausflugsziel. Einen ersten Blick auf die neuen Gebiete könnt ihr in unserer entsprechenden Screenshot-Galerie werfen.