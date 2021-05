Elite - Dangerous: Neuer Trailer stimmt auf morgigen Release von Odyssey ein

PC XOne PS4

Nach einer erfolgreichen 5-wöchigen öffentlichen Alpha-Phase erscheint morgen die Erweiterung Odyssey für das Weltraum-Epos Elite - Dangerous (zum Test). Der Release der von Frontier Developments entwickelten Erweiterung erscheint für den PC über Steam, den Epic Games Store und FrontierStore.net. Odyssey ist für die auf mittlerweile 12 Millionen Spieler bauende Weltraumsimulation der nächste Schritt. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Wo ihr bis jetzt schon auf Planeten landen und herumfahren konntet, werdet ihr mit Odyssey erstmals auch zu Fuß unterwegs sein, kämpfen, erkunden und handeln. Die Planeten sollen zudem mit einer neuen Technologie erstellt worden sein und optisch auch einiges bieten. NPC halten Missionen bereit, in Hubs plant ihr eure nächsten Schritte und eure Ausrüstung könnt ihr ebenfalls individualisieren. Gekämpft wird in der Ego-.Perspektive, wobei in einer Schlacht Commander, Fahrzeuge und Raumschiffe gleichzeitig aufeinandertreffen können.

Urgestein David Braben, CEO und Gründer von Frontier Developments, äußert sich zum Release wie folgt:

Odyssey ist der nächste Schritt in einer unglaublichen Reise, die wir mit Elite Dangerous seit Kickstarter vor über acht Jahren begonnen haben. Das Entwicklerteam hat hier eine fantastische Leistung in einem unglaublichen Maßstab vollbracht. Von den Details innerhalb eines menschlichen Fußabdrucks bis hin zu den riesigen Entfernungen über Sternensysteme und darüber hinaus: Es ist atemberaubend, in einer derart reichhaltigen, detaillierten und genauen Nachbildung der Milchstraße im Maßstab 1:1 unterwegs sein zu können. Für mich sind die Highlights nicht nur die detaillierte Erkundung und der Kampf, sondern die Faszination und Schönheit, Sterne, Planeten und Monde beobachten zu können, wie sie auf ihren oft komplexen Bahnen am Nachthimmel auf- und absteigen oder langsam Pirouetten drehen, während jeder winzige Punkt oder Nebel an diesem Himmel wirklich da ist und besucht werden kann.

Zur Einstimmung könnt ihr euch direkt unter dieser News den aktuellen Trailer anschauen. Mit Release wirft sich GG-User Vampiro aka "Commander Vampiro Einherjer" für einen Spiele-Check in einen schicken Raumanzug. Wenn ihr noch für 34,99 Euro UVP die Standardversion oder für 39,99 Euro UVP die Deluxe Edition, die auch den Soundtrack beinhaltet, vorbestellt, bekommt ihr für eure Spielfigur zur Belohnung Zugriff auf den exklusiven Pionier-Anzug-Skin.