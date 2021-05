Aufspaltung von Warner Bros. Games steht offenbar bevor

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Gestern wurde die bevorstehende Fusion von Warner Bros. und AT&T bekanntgegeben, die zusammen ein neues Unternehmen formen und im Bereich Streaming mit Netflix und Co konkurrieren wollen. Dieser Vorgang wird sich offenbar auch auf die Gaming-Sparte von Warner auswirken. Wie ein Sprecher von AT&T sowohl IGN als auch einer Redakteurin von Axios mitteilte, sollen die elf zu Warner Bros. Interactive gehörenden Studios aufgeteilt werden.

Ein Teil der Gaming-Sparte von Warner Bros. werde bei AT&T verbleiben und der Rest in die neue Muttergesellschaft integriert. Wie genau diese Aufteilung vonstatten gehen soll, ist bisher nicht bekannt. Zu Warner Bros. Interactive gehören die Studios Rocksteady, Avalanche, TT Games, Monolith, NetherRealm sowie die WB Games-Niederlassungen in Boston, San Diego, San Francisco, New York, Montreal und Los Angeles.