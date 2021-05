GTA 5 erscheint am 11. November für PS5 und Xbox Series X/S

PC 360 XOne Xbox X PS3 PS4 PS5

Es ist bereits die dritte Konsolengeneration, für die Grand Theft Auto 5 (im Test, Note: 10) erscheinen wird: Rockstar Games kündigte heute in einer Pressemitteilung an, dass ihr Open World-Epos am 11. November für Xbox Series X/S sowie für die PlayStation 5 veröffentlicht werden soll.

In der Mitteilung verspricht Rockstar ein paar optische Verbesserungen für das mittlerweile acht Jahre alte Spiel und legt den Schwerpunkt ansonsten auf den Online-Anteil: hier soll es zusätzliche Renn-Modi und weitere Inhalte geben. Bereits ab dem 27. Mai möchte das Studio die Stuntrennen in GTA Online ausrollen.