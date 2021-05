PM: FF7R EPISODE INTERmission - Werft einen Blick auf das Fort Condor-Mini-Game eine neue Beschwörung und mehr! (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Es dauert nicht mehr lange: FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE erscheint am 10. Juni 2021 für die PS5!

Neben aufgebohrter Optik und Leistung liefert das Spiel auch FF7R EPISODE INTERmission - eine brandneue Story rund um den Fanliebling Yuffie Kisaragi. Yuffie stürzt sich in ein waghalsiges Abenteuer: Den Diebstahl mächtiger Materia von der finsteren Shinra Electric Power Company.

Bevor diese Episode veröffentlicht wird, wollten wir euch einen kleinen Blick darauf geben, was ihr von Yuffies kommender Exkursion nach Midgar erwarten könnt - einschließlich einiger übler Charaktere, einer neuen Beschwörung und dem neuen Fort-Condor-Minigame.

Letzten Monat, haben wir euch die Verbündeten von AVALANCHE präsentiert, die Yuffie bei ihrer Midgar-Mission unterstützen. Heute stellen wir ein paar Charaktere ins Rampenlicht, die deutlich weniger freundlich sind.

Nero ist ein Mitglied der Tsviets - einer Eliteeinheit innerhalb der geheimen Shinra-Militärorganisation Deepground. Er ist der jüngere Bruder von Weiss, dem Unbefleckten, der zwar eingesperrt ist, aber von ihm zutiefst verehrt wird.

Die Experimente, die Nero in die Welt gebracht haben, bescherten ihm auch die Macht, die Dunkelheit zu kontrollieren. Manche nennen ihn Nero, den Dunklen, und er macht diesem Namen alle Ehre, indem er nach Belieben alles und jeden von einem gewaltigen Abgrund verschlingen lässt.

Er wird von Sean Chiplock gesprochen

Scarlet ist die Chefin der Waffenentwicklung von Shinra und für genau die Materia verantwortlich, die Wutai stehlen will.

Als Yuffie und Sonon ihre Einheit infiltrieren, macht sie die beiden großmütig zu Testsubjekten für eine Kampfrüstung namens "Crimson Mare". Sowas tut doch eine gute Gastgeberin, oder?

Scarlet hat diese faszinierende Rüstung selbst entwickelt und setzt sich in den Pilotensitz, um gegen die Helden ins Feld zu ziehen. Sie werden einiges zu tun bekommen - die Crimson Mare ist nämlich mit austauschbaren Waffen wie Säbeln und Mako-Kanonen ausgestattet. Sie wird der Farbe in ihrem Namen (blutrot) wahrlich gerecht, denn sie ist mehr als fähig, die Arena mit dem Lebenssaft ihrer Feinde zu tünchen.

Scarlet wird von Erin Cottrell gesprochen.

Als nächstes blicken wir ein bisschen auf die Funktionsweise der Kampfmechaniken in FF7R EPISODE INTERmission. Für Yuffie und Sonos heißt es: Zu zweit geht alles besser. Natürlich haben sie aber auch ihre Limits…

Sonon wird im Kampf zwar nicht gesteuert, aber man kann ihm Befehle erteilen. Mehr noch: Gut koordiniert kann er mit Yuffie zusammenarbeiten, um mächtige Angriffe zu starten.

Ist bei beiden Charakteren ATB verfügbar, dann startet L2 eine Synergie zwischen Yuffie und Sonon, wodurch sie als Team Spezialangriffe ausführen können, mit denen sich Gegner leichter ins Taumeln bringen lassen.

Hier sind Beispiele für einige Synergie-Angriffe, die die beiden entfesseln können:

Synergie-Kriegskunst sorgt für ein wahres Trommelfeuer von Hieben, wobei aufeinanderfolgende Angriffe zunehmend größeren Schaden verursachen.

Synergie-Windsturm erzeugt einen Windstoß, der Gegner in der Nähe verletzt und sie in eure Richtung befördert.

Wie im originalen FINAL FANTASY VII REMAKE füllen sich die Limit-Leisten von Charakteren, wenn sie Schaden nehmen. Haben Yuffie und Sonon genug eingesteckt, können sie einen vernichtenden Angriff entfesseln.

Yuffies Limit-Break heißt Blutbad.

Bei seinem Einsatz verursacht sie mit einem Hagel von Schlägen jede Menge Schaden.

Sonon nutzt den Limit-Break "Tanz des Drachens".

Damit kann der Held vielfache Treffer mit seinem Stab landen und dabei seinem unglücklichen Gegenüber eine unglaubliche Menge Schaden zufügen.

Wenn Yuffie mal eine Pause von ihrer Ninja-Heimlichkeit braucht, kann sie den neuen heißen Trend in der Unterstadt von Midgar ausprobieren: Fort Condor.

Von den Militäreinsätzen von Shinra inspiriert dreht sich dieses Strategiespiel um zwei Spieler, die Einheiten aufstellen, um die Basis ihres Gegners zu erobern und die eigene zu verteidigen. Und so funktioniert das Ganze:

Zunächst wählt man das Spielbrett, was über die Menge an ATB-Ladungen und Materia entscheidet, die man zur Verfügung hat. Man kann auch die Einheiten wählen, die man aufstellen will.

ATB-Ladungen werden benötigt, um eine Einheit ins Spiel zu bringen. Ist das geschehen, wandert sie in Richtung gegnerischer Basis und kämpft automatisch mit jeder Gegnereinheit, auf die sie trifft.

Eine Einheit kann eine von drei Rollen haben: Vorhut, Fernkampf oder Verteidigung. Dies entscheidet darüber, gegen welche Feinde sie effektiv ist.

Materia kann verwendet werden, um mächtige Zauber zu wirken. Dabei ist das richtige Timing wichtig, denn jeder Orb kann nur einmal pro Match verwendet werden - ihr müsst also selbst entscheiden, wann man sie am besten einsetzt.

Fort Condor gewinnt gerade massiv an Popularität und es heißt in (oder unter) den Straßen, dass jeder, der den Großmeister besiegen kann, womöglich mit ein paar seltenen Marteria belohnt wird.

Das klingt nach etwas, was sich eine gewisse Ninja aus Wutai nicht so schnell durch die Lappen gehen lässt, oder?

Endlich ist er da!

Gar nicht so wenige Leute haben ihr Bedauern darüber geäußert, dass der blitzschleudernde Ramuh keinen Auftritt in FINAL FANTASY VII REMAKE bekam - selbst Co-Director Naoki Hamaguchi! Aber das ändert sich jetzt.

Der sagenumwobene Lord von Levin kann Kraft seines Willens seine Gegner mit Blitzen traktieren. Es heißt, dass er mit dieser Macht einst das Urteil über die Bösen gesprochen und die Menschheit zur Einhaltung von Recht und Ordnung gemahnt hat.

Er wird unseren Helden mit einigen schockierenden Fähigkeiten zur Hand gehen.

Stromlanze Ramuh lässt eine Blitzlanze niedersausen, die Gegner in der Nähe eine kurze Zeit lang verletzt.

Blitz der Gerechtigkeit ist Ramuhs ultimativer Angriff, den er einsetzt, kurz bevor er das Schlachtfeld verlässt. Dabei wird ein spektakulärer Blitzsturm beschworen, der sämtliche Gegner verheert.

Wir hoffen, dass ihr Spaß mit diesem frischen Blick auf FF7R EPISODE INTERmission hattet. Lang müsst ihr nicht mehr warten, bis ihr das Abenteuer spielen könnt - es ist ab dem 10. Juni 2021 für PS5 verfügbar.

FF7R EPISODE INTERmission ist Teil von FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE auf PS5.

Wenn ihr FINAL FANTASY VII REMAKE bereits für die PlayStation 4 besitzt (physikalisch oder digital) und eine PlayStation 5 habt, dann könnt ihr das PlayStation 5-Update von FINAL FANTASY VII REMAKE kostenlos herunterladen.

Dieses Update beinhaltet nicht FF7R EPISODE INTERmission - dieses neue Abenteuer kann via PlayStation Store separat als digitaler Download gekauft werden.

_Hinweis: Hinweis: Die PS4-Version von FINAL FANTASY VII REMAKE, die PlayStation Plus-Mitglieder erhalten haben, ist für das digitale PS5-Versions-Upgrade nicht qualifiziert.

Außerdem: Wenn ihr die physische Version von FINAL FANTASY VII REMAKE für PlayStation 4 erworben habt und eine PlayStation 5 Digital-Edition besitzt (also das Modell ohne Disc-Laufwerk), dann seid ihr ebenfalls nicht für den Download des Upgrades qualifiziert._

Um rund um dieses neue Abenteuer stets auf dem Laufenden zu bleiben, solltet ihr ganz einfach dem FINAL FANTASY-Team auf Social Media folgen: