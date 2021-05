PM: Deconstructeams Essays on Empathy schüttet heute auf dem PC sein Herz aus (Cosmocover)

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Deconstructeams Essays on Empathy schüttet heute auf dem PC sein Herz aus

Deconstructeams liebenswerte Sammlung narrativer Juwelen – Essays on Empathy – ist ab sofort via Steam für den PC verfügbar. Es vereint 10 kurze Seelenwanderungen des vielgepriesenen Studios die sich mit den ganz großen Themen – Liebe, Leben und Tod – beschäftigen. Essays on Empathy umfasst zudem Zeichnungen, Design-Einblicke und eine neue Mini-Dokumentation, die speziell für die Sammlung erschaffen wurde, sowie zwei Stunden origineller Musik aus der Feder der Hauskomponistin Paula Ruiz, aka fingerspit.

Schlendert zu essaysonempathy.com und folgt @Deconstructeam auf Twitter für weitere Informationen und bezaubernde Gedankenspiele.