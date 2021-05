PM: Neu im Xbox Game Pass: Knockout City, Conan Exiles und mehr! (Microsoft Xbox Wire)

XOne

Spiele, Spiele, Spiele! Auch in der zweiten Maihälfte kommen im Xbox Game Pass zahlreiche neue Games, Perks, Quests und Titel mit Touch Control. Falls Du noch keinen Xbox Game Pass Ultimate nutzt, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um die ersten drei Monate Ultimate für nur 1 Euro auszuprobieren. Du willst mehr über die neuen Spiele erfahren? Dann lies hier einfach weiter!

Jetzt verfügbar – SnowRunner (Cloud, Konsole und PC) Du steigst hinter das Steuer eines tonnenschweren Lastkraftwagens und begibst Dich auf die gefährlichsten Routen der Welt. Unbarmherzige Umweltbedingungen und eine riesige offene Welt verlangen Deinem Können in dieser fortgeschrittenen Gelände-Simulation alles ab. Wähle eines von über 40 Fahrzeugen – darunter berühmte Marken wie Ford, Chevrolet oder Freightliner – und bestehe das Abenteuer der Straße!

20. Mai – Peggle 2 (Cloud) EA Play – Peggle 2 ist ein zauberhaftes Spiel mit springenden Kugeln, magischen Spielsteinen und Blöcken aus geballtem Spielspaß! Du stellst Dein Glück und Talent auf die Probe, indem Du Spielsteine abräumst, Blöcke zerschlägst und durch perfektes Timing jede Menge Boni sammelst.

20. Mai – Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville (Cloud) EA Play – Willkommen in Neighborville – einem Ort, an dem alles in bester Ordnung ist. Wirklich alles? Nun ja, zumindest bis sich ein neuer Konflikt zwischen hirnlosen Zombies und botanischen Bombern zusammenbraut! Also schnapp Dir eine von 20 individualisierbaren Charakter-Klassen und wähle eine Seite in diesem Nachbarschaftskrieg der etwas anderen Art. Das untote Gartenvergnügen ist jetzt Teil von EA Play.

20. Mai – Secret Neighbor (PC) ID@Xbox – Es bleibt nachbarschaftlich mit Secret Neighbor, einem spannenden Multiplayer-Horrorspiel aus dem Hello Neighbor-Universum, in dem Du gemeinsam mit Deinen Mitspieler*innen versuchst, Deine Freund*innen aus dem Keller des gruseligen Nachbarn zu retten. Doch die Sache hat einen Haken: Einer oder eine der Mitspieler*innen schlüpft in die Rolle des Nachbarn und beginnt Euch zu erschrecken, zu trennen und zu verwirren. Wirst Du Deine Freunde retten oder wird der Nachbar Euch holen?

20. Mai – The Wild at Heart (Konsole und PC) ID@Xbox – In The Wild at Heart folgst Du dem Ruf eines magischen Waldes und begleitest zwei Kinder auf ihrer Reise durch eine mystische Welt voller Gefahren. Dir zur Seite stehen die Elflinge – ein magisches Volk, das die Kinder auf ihren Streifzügen beschützt und Dir gehorcht. Erkunde eine geheimnisvolle Welt voller dunkler Höhlen, malerischer Küsten und uralter Schreine – in diesem Wald triffst Du an jeder Ecke auf neue Wunder und Gefahren.

21. Mai – Knockout City (Konsole und PC) EA Play – In Knockout City regiert das Gesetz des Dodgeball. Zwei Teams stehen sich gegenüber und es gewinnt die Fraktion, die die gegnerischen Spieler*innen als erstes abgeworfen hat. Eine Vielzahl von ausgefallenen Balltypen, Schauplätzen und Spielmodi sorgen für noch mehr Spannung. Außerdem werden in jeder Saison neue Karten, Balltypen, Belohnungen, Events und Herausforderungen eingeführt. Mach Dich bereit für das teambasierte Multiplayer-Spiel – der Ball liegt in Deinem Feld!

21. Mai – The Catch: Carp & Coarse Fishing (Cloud, Konsole und PC) Mit über 35 angelbaren Fischen ist The Catch: Carp & Coarse Fishing ein riesiges Angel-Abenteuer, das nicht nur die Herzen von Profi-Fischer*innen höherschlagen lässt. Angelplatz, Tageszeit, Wetterbedingung, Ausrüstung und Geduld sind die Schlüssel zum Erfolg, mit denen Du sogar die größten Fische aus dem Wasser ziehst.

25. Mai – Maneater (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox – Die Gefahr lauert in den Tiefen – und diese Gefahr bist Du! Als größtes Raubtier der Meere frisst Du Dich durch das maritime Ökosystem und wirst mit jedem Bissen größer und stärker. Auf Deiner Reise durch die riesigen Ozeane passt Du Deinen Haifisch Deinem Spielstil an und überwältigst nicht nur Meerestiere …

27. Mai – Conan Exiles (Cloud und Konsole) ID@Xbox / Optimiert für Xbox Series X|S – Du betrittst die Welt von Conan dem Barbaren und stellst Dich einem knallharten Überlebenskampf gegen die Umwelt sowie feindlichen Spieler*innen. Als schwacher Mensch beginnst Du Deine Reise ohne Besitz und erschaffst schließlich ein riesiges Vermächtnis für Deinen Clan. Überlebe in einer wilden Welt, baue Dein Königreich auf und herrsche nach brutalen Kämpfen und epischen Schlachten über Deine Feinde.

27. Mai – Fuzion Frenzy (Cloud) Das kultige Xbox-Original Fuzion Frenzy spielst Du jetzt im Xbox Game Pass Ultimate auch via Cloud. In diesem actionreichen Klassiker betrittst Du gemeinsam mit bis zu drei weiteren Mitspieler*innen eine von sechs urbanen Arenen und stellst Dich packenden Streetsport-Duellen.

27. Mai – Joy Ride Turbo (Cloud) In diesem rasanten Arcade-Racer begibst Du Dich gemeinsam mit Deinen Freund*innen auf die Piste und stellst Dich abgefahrenen Autorennen. In diesem Stunt-Park sind Deiner Vorstellungskraft keine Grenzen gesetzt. In drei Spiel-Modi schlägst Du Loopings, rast von Klippen oder schießt Deine Fahrzeuge in Kanonen ab.

27. Mai – MechWarrior 5: Mercenaries (Konsole) ID@Xbox – Wir schreiben das Jahr 3015. Im Laufe vieler Jahrhunderte hat die Menschheit Tausende von Zivilisationen des Weltraums kolonialisiert. Die Schlachtfelder der Zukunft werden von MechWarriors beherrscht, Elitepiloten schwerfälliger Kriegsmaschinen, die als BattleMechs bekannt sind. Für Söldner*innen wie Dich sind dies lukrative Zeiten.

27. Mai – Slime Rancher (PC) ID@Xbox – Du schlüpfst in die Rolle von Beatrix LeBeau, einer jungen, mutigen Farmerin, die es sich zum Ziel gesetzt hat, tausende Lichtjahre von der Erde entfernt auf der Far, Far Range ihren Lebensunterhalt mit der Zucht von kleinen Schleimmonstern zu bestreiten. Stelle den Erfolg Deiner Farm sicher und achte dabei auf die gefährlichen Schlammlawinen, die hinter jeder Ecke lauern.

27. Mai – Solasta: Crown of the Magister (PC) ID@Xbox – Du betrittst die zerstörte Welt von Solasta und erkundest verfallene Ruinen sowie Dungeons. Als Lohn für Deinen Mut winken legendäre Schätze und geheimes Wissen, das die Geheimnisse um den Untergang dieser Welt enthüllt. In diesem klassischen Tabletop-Rollenspiel liegt der Schlüssel zum Sieg in der Zusammenstellung Deiner Gruppe und einer raffinierten Strategie.

27. Mai – SpellForce 3: Soul Harvest (PC) Die Welt von Nortander wird ins Chaos gestürzt und Du befindest Dich inmitten der entscheidenden Schlachten. Im Laufe Deiner gefährlichen Reise führst Du mächtige Armeen, entwickelst Deinen Charakter und stellst Dich einer packenden Handlung rund um Rebellion und Verrat. Wirst Du am Ende den Thron verteidigen oder zu seinem Niedergang führen?

Mit dem Xbox Game Pass Ultimate spielst Du immer mehr Spiele auch via Xbox Cloud Gaming (Beta) auf Android-Smartphone oder Tablet. Jetzt unterstützen noch mehr Spiele Touch Control:

Jetzt verfügbar – Destiny 2: Season of the Splicer In Season of the Splicer erlebst Du ein Abenteuer voller Herausforderungen, mächtiger neuer Lebensformen und einer mysteriösen digitalen Landschaft. Sammle neue Technologien, passe Dein Aussehen an und kehre zurück zum Vault of Glass.

Jetzt verfügbar – Gears 5: Operation 7 Gears 5: Operation 7 enthält zwei neue Charaktere, eine brandneue Multiplayer-Map einer neuen Tour of Duty und mehr. Sichere Dir mit dem Xbox Game Pass 10 Prozent Rabatt.

Jetzt verfügbar – Minecraft: How to Train Your Dragon DLC Die Wikinger und Drachen von Berk fliegen in die blockige Welt von Minecraft! Du tauchst ein in die Welt von Hicks und Ohnezahn, stellst Dich rasanten Flug-Rennen, deckst unbekannte Gebiete auf, zähmst Drachen und entweichst raffinierten Fallen. Sichere Dir mit dem Xbox Game Pass 10 Prozent Rabatt.

26. Mai – Minecraft Dungeons: Hidden Depths DLC In Hidden Depths tauchst Du ab in unbekannte Tiefen. Eine mysteriöse Eruption hat die Tiefen der Ozeane erschüttert, den natürlichen Fluss der Elemente gestört und neue Gefahren geweckt. In diesem DLC bekämpfst Du neue Feinde, findest neue Ausrüstung und erlernst mächtige neue Fähigkeiten. Sichere Dir mit dem Xbox Game Pass 10 Prozent Rabatt.

Jetzt verfügbar – SnowRunner Season 4: New Frontiers In dieser SnowRunner Season stellst Du Dich der wilden Amur Oblast-Region Russlands. Nahe der chinesischen Grenze fährst Du auf vier neuen Maps und absolvierst herausfordernde neue Missionen. Zusätzlich gibt es zwei neue Fahrzeuge mit passenden Skins und Dekorationen – perfekt für den individuellen Touch Deines Fahrzeugs! Sichere Dir mit dem Xbox Game Pass 10 Prozent Rabatt.

Und der Monat wird noch voller! Besuche regelmäßig die Perks-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows 10 PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App und erfahre mehr zu den neusten Perks. In diesem Monat erhältst Du unter anderem diese Boni:

Jetzt verfügbar – Rogue Company: Season Two Perk Pack In Season Two sicherst Du Dir mit den Perks kosmetische Verbesserungen, Battle Pass XP und Rogue Backs gratis.

Jetzt verfügbar – World of Tanks: Might and Metal Pack Mit den Perks sicherst Du Dir zwei neue Premium-Panzer, die eine breite Schneise über das Schlachtfeld pflügen. Außerdem erhältst Du 1.250 Gold, sieben Tage Premium und Booster, die Deine Fahrzeuge noch weiter verstärken.

Jetzt verfügbar – SMITE x Monstercat Mit dem SMITE x Monstercat Starter Pass erhältst Du alle vier Götter des Monstercat Battle Passes, zusätzliche Voice Packs und Battle Pass Points.

20. Mai – Warface: Absolute Power Bundle Mit dem SMITE x Monstercat Starter Pass erhältst Du alle vier Götter des Monstercat Battle Passes, zusätzliche Voice Packs und Battle Pass Points.

Die schaurigen Xbox Game Pass Ultimate Quests gehen weiter mit jeder Menge Zombies! Die aktuelle Übersicht der Quests findest Du jederzeit in der Xbox Mobile App.

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Xbox Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Willst Du ein Spiel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied Deine 20 Prozent Preisnachlass auf Spiele und 10 Prozent auf DLCs, die den Xbox Game Pass verlassen. Diese Rabatte gelten nur so lange, wie die Titel im Game Pass verfügbar sind.

Die neuesten Infos rund um den Xbox Game Pass erfährst Du über die Xbox Mobile App, die neue Xbox (Beta) App auf Windows 10 PC, oder hier auf Xbox Wire DACH.