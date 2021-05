PM: Willkommen bei Zurkon Jr.s Fast-Veröffentlichungsparty für Ratchet & Clank: Rift Apart (Sony Playstation Blog)

PS5

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

ihr Kreaturen der Zerstörung!

Ich freue mich sehr, darauf hinweisen zu dürfen, dass ihr in weniger als einem Monat Ratchet & Clank: Rift Apart auf der PlayStation 5-Konsole werdet spielen können. Um diesen Anlass zu feiern, hat sich der äußerst boshafte Zurkon selbst zum Leiter unserer neuen, episodischen Info-Party ernannt, in der wir euch zeigen werden, was euch beim Launch des Spiels am 11. Juni erwartet.

Ratchet & Clank: Rift Apart Digital Deluxe Edition

Mit anderen Worten: Ihr seid zu Zurkon Jr.s Fast-Veröffentlichungsparty eingeladen!

Jr. macht dem Namen Zurkon alle Ehre und beginnt unsere lustige, feierliche Party mit einem sprichwörtlichen Knall, indem er sein Lieblingsthema bespricht: Waffen und Fortbewegung! Wie ihr es bei der Serie nicht anders erwarten würdet, gibt es bei Ratchet & Clank: Rift Apart die gewohnte Auswahl an mächtigen Waffen – von Klassikern wie den supermodernen Kreisklingen bis zu neuen zerstörerischen Werkzeugen wie dem Supernova-Sturm und dem Negatronbeschleuniger. Wir verbessern auch die Immersion, indem wir die einzigartigen Funktionen des DualSense Wireless-Controllers nutzen: Zieht voll oder halb an den adaptiven Triggern, damit bestimmte Waffen wechselnde Salven der Zerstörung abfeuern, fühlt die Kraft hinter jedem Stoß durch das haptische Feedback des Controllers und hört das Klicken und Ticken eurer Waffen über die integrierten Lautsprecher.

Rivet demonstriert den Phantomsprint in seiner stylishen Pracht

Neben dem atemberaubenden Waffenarsenal von Ratchet & Clank: Rift Apart haben wir Ratchet – und im weiteren Sinne auch Rivet – ein paar neue Moves spendiert, die im Kampf und außerhalb der Kämpfe eingesetzt werden können. Verwendet den Spaltstrahler, um euch selbst über Schlachtfelder zu transportieren, oder aktiviert den Phantomsprint, um euch sicher zu ducken und durch Angriffe der Feinde zu rasen. Aber warum soll ich euch erzählen, was uns da alles erwartet?! Jr. kann es euch in unserer auf Waffen fokussierten Episode von Zurkon Jr.s Fast-Veröffentlichungsparty doch zeigen!