Summer Games Done Quick 2021: Start am 4. Juli / Zeitplan bekannt

Wie in jedem Jahr wird auch 2021 der Speedrun-Marathon Summer Games Done Quick stattfinden. Nun hat die Veranstaltung auch einen Termin, am 4. Juli 2021 um 17:30 Uhr deutscher Zeit geht es los, planmäßig enden wird der Event am 11. Juli 2021 gegen 8 Uhr morgens. Wie üblich werden die gesammelten Spenden der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen zugute kommen. Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Veranstaltung komplett online stattfinden.

Das Programm von Summer Games Done Quick ist wie üblich bunt gemischt. Neben Klassikern wie Mega Man X (100%), Shadow of the Colossus (Any % Hard), Castlevania (Any % Race) und Super Mario 64 (70 Stars Blindfolded) werden sich die Speedrunner auch aktuelle Titel vornehmen. Beispielsweise seien The Legend of Zelda - Breath of the Wild (All Dungeons), Dark Souls 3 (Any 5 Glitchless), Doom Eternal Ancient Gods Part 1 + 2 (Nightmare), Ghostrunner (Any % Inbounds) und Astros Playroom (Any %) genannt. Alle Spiele sowie den kompletten Zeitplan findet ihr in den Quellen.