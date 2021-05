PM: Solaris Offworld Combat erscheint morgen für PS VR (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen auf dem Holofield, Athlons! Ich bin Damoun Shabestari (aka Shabs), Game Director bei First Contact Entertainment. Wir freuen uns darauf euch zu erzählen, dass Solaris Offworld Combat morgen digital für PS VR erscheint.

Solaris Offworld Combat bringt euch in eine Zukunftswelt, in der Esports und im Fernsehen übertragene Teams jetzt auf virtuellen Holofields spielen. Ihr seid ein Athlon, Teil eines Eliteteams von vier Spielern, und arbeitet hart, einen Legendary Status in diesem schnellen Spiel zu erhalten.

Die Regeln sind einfach: Nehmt den Control Point ein und haltet ihn, um zu punkten. Das Team, dass das Punktelimit erreicht oder die meisten Punkte hat, wenn die fünfminütige Runde vorbei ist, gewinnt.

Der Control Point bewegt sich alle 30 Sekunden, also müsst ihr euch auch immer bewegen. Haltet Ausschau nach Plasmagruben, Minen und, ganz wichtig, feindliche Laser. Ohne eine gute Koordination, Ausrüstung und Teamarbeit, werdet ihr keine Chance haben.

Ihr werdet merken, wie sich alles um euch herum verändert, wenn ihr einen Punkt haltet – auch die Musik passt sich dieser aufregenden Situation an. Dieses boomende Audio wurde mit freundlicher Genehmigung von Dylan Eiland (auch bekannt als Le Castle Vania) zur Verfügung gestellt. Wir haben jeder Kopie des Spiels einen digitalen Soundtrack beigefügt.

Ihr seid auch nicht allein – euch steht das beste Waffenarsenal der Galaxie zur Verfügung. Ihr startet jede Runde mit einer Pistole, könnt aber auch Shotguns, Rifles, Raketenwerfer und Granatwerfer finden.

Jede Waffe hat eine bestimmte Anzahl an Munition – ihr werdet also nicht nachladen müssen, solltet aber im Auge behalten, wie viel ihr noch abfeuern könnt.

Wir haben immer nach neuen und faszinierenden Möglichkeiten gesucht, den PlayStation Aim-Controller zu integrieren. Auch bei Solaris. Wir glauben, dass dies die perfekte Brücke zwischen der virtuellen und der realen Welt sein kann, um euch ein unglaubliches Gefühl der Immersion und Kontrolle zu vermitteln. Das Gefühl von Waffen, die sich direkt in euren Händen materialisieren, ist besonders. Ebenso wie der Rückstoß jeder Explosion – so kann das kein anderer Controller.

Ihr könnt auch euren DualShock 4 verwenden. Wir haben hart daran gearbeitet, dass diese Option auch intuitiv und bequem ist. Egal, ob ihr Linkshänder oder Rechtshänder seid: Ihr werdet eine faire Chance auf den nächsten Schuss haben.

Um eine wahre Legende in der Welt von Solaris zu werden, solltet ihr euch einen Platz auf dem globalen Leaderboard sichern. Sortiert es nach wöchentlich, monatlich oder lasst euch die Besten jemals anzeigen und vergleicht euch mit ihnen – schafft ihr es an die Spitze?

Erreicht Level 50 und zeigt, was ihr auf dem Weg dahin gelernt habt. Passt euren Athlon nach eigenen Wünschen an – später habt ihr auch die Chance exklusive Rewards zu erhalten, wenn ihr die wöchentlichen Challenges schafft.

Seid einer der ersten, die nach Gemini, unsere neueste und engste Arena bisher, reisen. Schießt Granaten über die Mauern oder flankiert den Feind auf beiden Seiten, wenn ihr wollt. Es gibt nie Auszeit, wenn ihr mit dem schnellsten PS VR Shooter zutun habt.

Seid ihr bereit, ein Champion zu werden?

*Solaris Offworld Combat ist in Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika, Mittleren Osten und Ozeanien verfügbar.