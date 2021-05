Kalypso-Tochter Kasedo übernimmt Bulwark Studios

Berichten von Gameswirtschaft zufolge hat die im britischen Leicester ansässige Kalypso-Tochterfirma Kasedo das französische Studio Bulwark übernommen. Genauer gesagt hat man sich einen Mehrheitsanteil an der Spieleschmiede gesichert, die zuletzt für Warhammer 40.000 - Mechanicus (im Test, Note: 8.0) verantwortlich zeichnete.

Unser nächstes gemeinsames Projekt ist bereits auf dem Weg und wir haben daran große Erwartungen. Mit Blick darauf, was wir bereits geschafft haben und was wir nächsten Monat ankündigen, ergibt diese Investition in unser beider Zukunft zum jetzigen Zeitpunkt total Sinn.