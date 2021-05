PM: Aeterna Noctis: Wunderschöner 2D-Platformer erscheint im Dezember (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wir freuen uns, euch heute unseren neuen Teaser Trailer zum kommenden Platformer Aeterna Noctis zu zeigen. Außerdem haben wir neue Details dazu, was ihr vom wunderschönen, handgezeichneten 2D-Adventure erwarten könnt. Und hey, es gibt ein Release-Datum: 15. Dezember 2021!

Das Spiel basiert auf wichtigen Säulen, die Fans des Genres sicherlich bestens bekannt sind: herausfordernde Plattform-Rätsel und frenetische Kämpfe. Als King of Darkness müsst ihr eure Fähigkeiten – wie Teleportation und Dashen – perfektionieren, um alle Geheimnisse der Welt zu erkunden und alternative Routen zu entdecken. Ihr könnt eure Fähigkeiten mit Hilfe eines riesigen Skill Tree verbessern und zwischen drei verschiedenen Pfaden wählen: Fernkampf, Nahkampf und Magie. Personalisiert euren Spielstil und nutzt sechs einzigartige Waffen und mächtige Fähigkeiten, um voranzukommen.

Aeterna Noctis featured 16 große Areale, die mit mehr als 100 verschiedenen Gegnern bestückt sind. Es erwarten euch Fantasy-Kreaturen, Monster und Krieger, die eure Reflexe herausfordern. Dann gibt es noch die 20 legendären Bossee und jeder von ihnen stellt eine echte Herausforderung dar. Einen kleinen Einblick zu diesen Titanen gibt euch dieser neue Trailer:

Video abspielen

Nicht alles will euch umbringen. Ihr könnt auf NPCs treffen, die zusätzliche Missionen für euch bereithalten. Diese Quests sind nicht nur dafür da, um euch und eure Skills zu testen: Sie wurden entwickelt, um die Geschichte des Spiels zu erweitern und den Weg des King of Darkness zu bereichern, um die Macht von Aeterna wiederzugewinnen. Selbst wenn ihr euch ausschließlich auf das Hauptabenteuer konzentriert, bekommt ihr ungefähr 20 Stunden Spielzeit, unterstützt von einem eindringlichen 46-Track-Score.

Aeterna Noctis hat den Support der PlayStation Talents Initiative und wird für PS5 und PS4 am 15. Dezember 2021 verfügbar sein – komplett lokalisiert (Voiceover und Text) in acht Sprachen. Bis wir euch bald mehr zeigen können, schaut euch diese tollen Screenshots an: