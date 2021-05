Grindstone: Prügel-Puzzler erscheint am 20. Mai im Epic Games Store

PC Switch iOS MacOS

Ursprünglich wurde der ungewöhnliche Puzzler Grindstone 2019 exklusiv für Apple-System via Apple Arcade veröffentlicht. Im Dezember 2020 erfolgt eine Umsetzung für die Nintendo Switch, nun haben die Entwickler von Capybara bekannt gegeben, dass in Kürze auch PC-Spieler loslegen dürfen. Bereits ab dem 20. Mai 2021, also diesen Donnerstag, könnt ihr das Spiel exklusiv im Epic Games Store erwerben.

Weiter wurde ein neues Update für Grindstone auf iOS und Switch veröffentlicht, das einen neuen Spielmodus mit sich bringt. Der Fortune Grind bereichert die täglichen Herausforderungen um ein Glücksrad-Element, das durch große Preise lockt, aber euch auch gehörig den Tag versauen kann.

Grindstone ist im Kern ein Match-3-Puzzler, der aussieht, als wäre er eine frühe Nickelodeon-Show wie Ren & Stimpy. Ihr spielt den mächtigen Krieger Jorj, der sich durch etwa 200 Levels kämpft. Der Clou: Ihr bewegt euch durch die Abschnitte, indem ihr Gegner attackiert. Allerdings dürft ihr nur von Scherge zu Scherge springen, wenn sie dieselbe Farbe haben. Reiht ihr genug Angriffe aneinander, verdient ihr euch die namensgebenden Edelsteine, die ihr zur Herstellung von Verbesserungen nutzt.