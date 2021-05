PM: Final Fantasy XIV Online: Endwalker wird am 23. November 2021 für PS5 und PS4 veröffentlicht (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

prominente Gäste, musikalische Auftritte und vieles mehr!

Zum Auftakt hatten wir gleich einen richtigen Knaller. Produzent und Regisseur Naoki hielt die Eröffnungsrede, in der er viele Neuigkeiten zur bevorstehenden Erweiterung Endwalker und dem Erscheinungsdatum am 23. November 2021 verriet.

Yoshida hat in der Hauptrede viele Neuigkeiten zu Endwalker offenbart. Wie ihr euch vielleicht erinnert, wenn ihr unseren Ankündigungs-Showcase im Februar gesehen habt, nähern wir uns dem Höhepunkt des langjährigen Handlungsbogens zwischen Hydaelyn und Zodiark. In dieser neuen Geschichte werden ihr neue Gegenden und Städte erkunden und in viele neue Jobs schlüpfen. Außerdem haben wir die Level-Obergrenze erhöht und neue Feinde hinzugefügt, die euch bei unseren Abenteuern begegnen werden. Vielleicht erinnert ihr euch auch an Yoshidas Hinweis zum zweiten neuen Job für Endwalker – wie viele von euch haben richtig geraten?

Der Reaper schließt sich FFXIV mit Endwalker als neuester Nahkampf-DPS-Job an. Als Reaper verwendet ihr Sensen als Waffe und könnt aus geringer Entfernung verheerende Schäden verursachen, wenn ihr Avatare zum Kampf herbeiruft. Ich freue mich sehr darauf, den Reaper und den Weisen (den neuen Heiler-Job in Endwalker!) auszuprobieren. Welche werdet ihr zuerst testen?

Wir wurden dabei auch Zeuge einer ganz besonderen Enthüllung. Und ich weiß, dass sich viele von euch das seit der ersten Enthüllung der männlichen Viera beim Fan Festival 2019 in Paris wünschen.

Genau, die männlichen Viera werden sich bei der Veröffentlichung von Endwalker zu ihren weiblichen Pendants gesellen. Das Entwicklungsteam hat hart daran gearbeitet, die oft angefragten männlichen Viera in die Welt von Final Fantasy XIV zu bringen. Wir hoffen, dass ihr alle begeistert seid.

Es wurde noch viel mehr bekannt gegeben, wir dürfen uns also auf viel freuen. Unten seht ihr alles, was bislang für Endwalker angekündigt wurde. Die aktuellen Informationen von heute sind fett gedruckt!

Yoshida kündigte auch den Beginn der Vorbestellung für Final Fantasy XIV: Endwalker an. Jetzt könnt ihr das Spiel für PS5 und PS4 vorbestellen! Wenn ihr im PlayStation® Store vorbestellt, erhaltet ihr direkt tolle Ingame-Boni, mit denen ihr euch auf die bevorstehende Erweiterung vorbereiten könnt:

Egal, ob ihr erstmalig bei FFXIV einsteigt oder einfach nur vor Endwalker neue Aufgaben erledigen möchtet – der Menphina-Ohrring ist ein tolles Accessoire, mit dem man sicher eine Menge anstellen kann.

Ihr könnt die Erweiterung Endwalker für PS4 und PS5 im PlayStation Store vorbestellen:

FINAL FANTASY XIV: Endwalker – Collector’s Edition [PS4 & PS5]

Jetzt vorbestellen €59,99

FINAL FANTASY XIV: Endwalker [PS4 & PS5]

Jetzt vorbestellen €44,99

Vergesst nicht, dass wir derzeit noch unseren Open-Beta-Test für PS5 durchführen. Mit verbesserter Bildrate, kürzeren Ladezeiten, 4K-Unterstützung und mehr könnt ihr die PS5-Version testen, indem ihr eure PS4-Version kostenlos auf PS5 aktualisiert oder die kostenlose PS5-Testversion herunterladet, mit der ihr bis einschließlich Patch 3.56 alles von A Realm Reborn und Heavensward spielen könnt. D

as alles habt ihr in den ersten Stunden des Digital Fan Festivals 2021 erfahren, aber es gibt das ganze Wochenende über noch viel mehr zu entdecken. Bleibt dran, um mehr über FFXIV zu erfahren!