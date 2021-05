PM: Update zu Play at Home 2021: Kostenlose Spielinhalte und mehr (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

um die nächsten Wochen ein wenig spaßiger zu gestalten! Dieses Mal bieten wir euch eine kostenlose Auswahl an Spielinhalten und virtueller Währung für einige beliebte PlayStation-Spiele, darunter Call of Duty: Warzone, Destruction AllStars, NBA 2K21, Rocket League und mehr.

Und nicht vergessen: Jetzt ist eure letzte Chance, die Horizon Zero Dawn Complete Edition als Teil von Play at Home kostenlos herunterzuladen. Das Angebot endet am 15. Mai um 05:00 Uhr MESZ.

Unten findet ihr weitere Details! Besucht die Play at Home-Website auf PlayStation.com, um mehr zu erfahren.‡

Hier geht es zur Play at Home-Website

Die folgenden Spielinhalte und virtuellen Währungen sind ab dem 18. Mai, 05:00 Uhr MESZ bis zum 07. Juni, 08:59 Uhr MESZ kostenlos im PlayStation Store erhältlich.†

Im Rahmen der Play at Home-Kampagne erhaltet ihr fünf Doppel-EP-Tokens über je 60 Minuten für Call of Duty: Warzone, um in Saison 3 schneller aufzusteigen. Der Zugriff auf die Doppel-EP-Tokens erfolgt exklusiv im Spiel über die Nachricht des Tages ab 20. Mai um 19:00 Uhr MESZ bis zum 7. Juni um 08:59 Uhr MESZ.

Wir wissen die Unterstützung durch die PlayStation-Community sehr zu schätzen und hoffen, dass euch diese letzte Ladung an „Play at Home“-Inhalten gefallen wird! Bitte passt gut auf euch auf und vielen Dank fürs Spielen.

‡ Diese Angebote sind nicht in China verfügbar. Die Angebote zu MLB The Show 21, NBA 2K21 und World of Tanks/World of Warships sind nicht in Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru und Uruguay verfügbar. Die Angebote zu World of Tanks/World of Warships und Destruction AllStars sind nicht in Japan verfügbar.

* Virtuelle Währung und Gegenstände im Spiel erfordern den Zugriff auf die Vollversion des Spiels. Das Spiel steht ohne zusätzliche Kosten zum Download zur Verfügung. Aktionsprodukte sind bis zum 7. Juni um 08:59 Uhr MESZ kostenlos im PlayStation Store erhältlich. Eure Gegenstände werden im Spiel vergeben, wenn ihr euch das nächste Mal mit einer aktiven Internetverbindung im Spiel anmeldet.

** Virtuelle Währung und Gegenstände im Spiel erfordern den Zugriff auf die Vollversion des Spiels. Die Vollversion des Spiels ist als separater, kostenpflichtiger Kauf erhältlich. Aktionsprodukte sind bis zum 7. Juni um 08:59 Uhr MESZ kostenlos im PlayStation Store erhältlich. Eure Gegenstände werden im Spiel vergeben, wenn ihr euch das nächste Mal mit einer aktiven Internetverbindung im Spiel anmeldet. Kostenpflichtige PlayStation®Plus-Mitgliedschaft für Online-Spiel erforderlich. Die PlayStation Plus-Mitgliedschaft unterliegt einer regelmäßigen Abonnementgebühr, die bis zur Kündigung automatisch eingezogen wird. Es gelten Altersbeschränkungen. Vollständige Nutzungsbedingungen: play.st/PSPlusTerms.