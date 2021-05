PM: Holt euch Ratchet & Clank Maus-Icons (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Bald ist es wieder soweit: Ratchet & Clank starten mit Rift Apart in ein neues Abenteuer! Dieses Mal sind die beiden nicht allein: Die geheimnisvolle Lombax-Dame Rivet wird sich euch anschließen – kann das gut gehen?

Ratchet & Clank: Rift Apart Digital Deluxe Edition

Jetzt vorbestellen €89,99

Um euch so richtig auf Ratchet & Clank: Rift Apart einzustimmen, könnt ihr euch ab sofort Mauszeiger im Look des Spiels herunterladen. So versüßt ihr euch täglich die Arbeit (oder das Vergnügen) am PC und habt die Helden der aberwitzigen Spiele immer im Blick.

Hier könnt ihr euch die Mauszeiger-Icons herunterladen:

Mauszeiger.zip

Hier herunterladen

Alternativ

15 Minuten neues Gameplay für Ratchet & Clank: Rift Apart

Lernt Rivet kennen, die geheimnisvolle neue Protagonistin in Ratchet & Clank: Rift Apart

Ratchet & Clank damals und heute – Die Geschichte des Franchises