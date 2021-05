PC XOne Xbox X PS4 PS5

In unserem Noten-Vergleich zu Mass Effect - Legendary Edition führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: 4Players, CBS (Computer Bild Spiele), GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Mass Effect - Legendary Edition

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht 4Players - Nicht getestet* Computer Bild Spiele 1,7

(Schulnote) Die Grafik ist erheblich detailreicher und schärfer als im Original und sorgt mit vielen frischen Effekten zudem für ein dickes Atmosphäre-Plus. Hinzu kommen Verbesserungen von Spielmechanik und Benutzeroberfläche, die insbesondere das Erlebnis im ersten Teil aufwerten. Teil 2 und 3 fasst Bioware abseits der weniger auffälligen technischen Umgestaltung jedoch vergleichsweise wenig an. GameStar /

GamePro 85 / 90

v. 100 Letztlich bietet mir Mass Effect: Legendary Edition genau das, was ich mir gewünscht habe: Die Möglichkeit, eine meiner absoluten Lieblingsreihen noch einmal spielen zu können, ohne vor Frust bezüglich der Alterserscheinungen in den Controller beißen zu wollen. Wer Mass Effect wie ich früher geliebt hat, wird auch die Legendary Edition lieben. Und wer bisher nicht die Chance hatte, kann jetzt bedenkenlos zugreifen. GIGA - Nicht getestet* PC Games /

Videogameszone.de

- Nicht getestet* Spieletipps - Nicht getestet* GamersGlobal 9.0

v. 10 EA und Bioware heben mit der Legendary Edition die Mass-Effect-Trilogie nicht auf das Niveau eines aktuellen Topspiels. Aber es wurde schon sehr viel angefasst und verbessert, statt einfach nur ein paar neue Texturen drüber zu klatschen. Ich finde jedenfalls, dass die Neuauflage sehr gut aussieht und vor allem ein stimmiges Gesamtbild abgibt. Mass Effect 1 bis 3 selbst bleiben großartige Action-RPGs mit toller Story.

Durchschnittswertung 8.9 *Zuletzt überprüft: 17.5.2021, 13:00 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.