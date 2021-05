Montagmorgen-Podcast #396

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Teaser Diese neue Woche beginnen wir mit Rückblicken auf etwas Altes. Denn Jörg und Dennis sind mit einer Neuauflage zurück in die Vergangenheit gereist, besprechen aber natürlich auch die Zukunft.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Mass Effect - Legendary Edition ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

So schön eine kurze Woche auch ist, nun hat uns der knallharte Alltag wieder und so müssen sich Jörg und Dennis an diesem Montag vor dem Mikrofon einfinden und auf die nächsten fünf Tage blicken. Was hier aber wie eine Qual klingen mag, ist den beiden natürlich ein inneres Blumenpflücken. Schließlich stehen die Sterne in einer so seltsamen Konstellation, dass die beiden tatsächlich mal dasselbe Spiel am Wochenende auf dem Bildschirm hatten und so können sie sich ausgiebig darüber austauschen. Natürlich sollen auch eure Userfragen Beachtung finden, wir liefern einen Ausblick auf die Woche und plaudern auch sonst aus dem Nähkästchen. Alle Themen im Überblick: