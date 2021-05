Metal Slug Code - J: Trailer zeigt Gameplay aus dem Mobile-Ableger

iOS Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Seit geraumer Zeit arbeitet die Tencent-Tochterfirma Timi Studios mit Metal Slug Code - J an einem Mobile-Ableger der Run-and-Gun-Reihe, die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum feiert. In einem neuen Trailer sind nun einige Spielszenen aus dem Titel zu sehen, dem es bisher noch an einem Release-Termin fehlt. Erscheinen soll das Spiel für iOS und Android.

Zu sehen sind die serientypischen Kämpfe gegen Mumien, Soldaten und anderes Gesocks. Interessant ist, dass in einer kleinen Einblendung auch eine Karte gezeigt wird, die in ihrer Machtart deutlich an das Metroidvania-Genre erinnert. Passend dazu zerhaut der Charakter mit einem Hammer eine Ansammlung von Felsen, um einen dahinter liegenden Schatz zu bergen und kann dank umgedrehter Schwerkraft an der Decke laufen.