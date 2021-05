Lightforge Games: Neues Studio ehemaliger Blizzard- und Epic-Veteranen

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Am 12. Mai 2021 wurde die Gründung eines neuen Entwicklerstudios bekannt gegeben, das einige bekannte Entwickler vereint. Unter dem Namen Lightforge Games möchten die Macher die Vision einer "Neuerfindung von Rollenspielen und wie sie gespielt werden" umsetzen. Lightforge arbeitet derzeit an einem sozialen Multi-Plattform-Spiel, in dem die Spieler "die Macht haben, Welten zu erschaffen und Geschichten mit beispielloser Freiheit zu erzählen".

Das Studio wurde von den Branchenveteranen Matt Schembari (ehemals unter anderem bei Blizzard und Epic), Dan Hertzka, Nathan Fairbanks (ehemals unter anderem bei Epic und Bioware), Glenn Rane (ehemals unter anderem bei Blizzard) und Marc Hutcheson (ehemals unter anderem bei Blizzard und Epic) gegründet. Die Gründer und ihr Entwicklerteam haben bereits an Spielen wie Diablo 3 (im Test, Note: 9.0), The Elder Scrolls Online (im Test, Note: 8.0), Fortnite (Stunde der Kritiker), Hearthstone (App der Woche), Overwatch (im Test, Note: 9.5), StarCraft 2 (im Test, Note: 9.5), Star Wars - The Old Republic (im Test, Note: 8.5) sowie World of Warcraft mitgewirkt.

Geschäftsführer Matt Schembari erklärt, dass Lightforge "Elemente von Minecraft (Stunde der Kritiker) oder Roblox mit Tabletop-Rollenspielen kombinieren" möchte, um eine "neue Art des Rollenspiels zu erschaffen". Er betonte auch, dass Lightforge ein vollständig remote arbeitendes Unternehmen ist, welches "jedem Teammitglied erlaubt, dort zu leben, wo es für seine Lebenssituation am besten ist". Derzeit suche man noch weitere Mitarbeiter zur Verstärkung des Teams.