Guerilla Collective Digital Konferenz dieses Jahr am 5.6. & 12.6.

Auch dieses Jahr wird es wieder das Online-Games-Festival Guerilla Collective mit Fokus auf Indies geben. Jetzt wurde bereits eine Liste der Publisher (Sponsoren) auf der offiziellen Webseite veröffentlicht, sowie weitere Details vom Veranstalter preis gegeben.

Am 5.6. sowie 12.6. wird Sie live auf auf Twitch gestreamt und soll 80 neue Spiele präsentieren. Am 5.6. um 17 Uhr startet der Guerrilla Collective Showcase und um 19 Uhr folgt Black Voices in Gaming. Am 12.6. wird wieder um 17 Uhr mit dem Guerrilla Collective Showcase gestartet und um 19 Uhr mit der Wholesome Direct des Publishers Wholesome Games abgeschlossen.

Die bereits teilnehmenden Publisher und Entwickler sind: