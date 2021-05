PM: 11 Dinge, die wir über FINAL FANTASY XIV: Endwalker enthüllt haben (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Gerade läuft das digitale FINAL FANTASY XIV Fan Festival 2021, und es liefert jede Menge aufregende Neuigkeiten für die vielen Anhänger des Spiels, die ganz gespannt auf FINAL FANTASY XIV: Endwalker warten.

Im Rahmen des Events hat Naoki Yoshida, der Director und Producer von FINAL FANTASY XIV Online, einige Details über die sehnlichst erwartete Erweiterung enthüllt, inklusive der wohl wichtigsten Information: Wann sie erscheinen wird.

Ihr könnt all die großen Ankündigungen (nochmal) ansehen, und zwar hier, oder ihr lest einfach weiter, um einen Überblick zu bekommen.

Seit wir zum ersten Mal FINAL FANTASY XIV: Endwalker enthüllt haben, stellen die Fans die immer gleiche Frage: Wann können wir es spielen?

Hey, wir haben's kapiert, und auch wir können es kaum erwarten!

Glücklicherweise hat Yoshida Mitleid mit uns - auf dem Fan Fest 2021 kündigte er das Veröffentlichungsdatum der Erweiterung an, und es lautet: 23. November 2021!

Witzig: Nach so vielen Jahren, die der Komponist Masayoshi Soken schon wunderbare Melodien für FINAL FANTASY XIV Online hervorzaubert, möchte man meinen, dass ihm so langsam die Möglichkeiten ausgehen, uns so richtig umzuhauen.

Aber nein, er tut es schon wieder, mit einem nagelneuen Titelsong für Endwalker. Das neue Stück wird vom großartigen Sam Carter von den Chartstürmern Architects gesungen.

Gebt euch im Trailer doch einfach selbst diese akustische Grandiosität:

Mit FINAL FANTASY XIV: Endwalker kommen neue Jobs ins Spiel.

Den heilenden Weisen haben wir bereits vorgestellt, aber auf dem Fan Festival durften wir auch einen Blick auf den zweiten Job werfen, auf den wir uns in der Erweiterung freuen dürfen. Und der ist erheblich weniger wohltätig…

Der Schnitter ist ein Sensen-schwingender Damage Dealer, der Avatare aus dem Nichts beschwört, die eng an eng an seiner Seite kämpfen. Sein Kampfstil ist brutal und extravagant und ganz anders als alles, was ihr aus FINAL FANTASY XIV Online kennt. Es sieht einfach nur nach grandiosem Spaß aus.

Aber schaut doch selbst:

Seit die Viera in Shadowbringers ihren ersten Auftritt hatten, fragten sich diverse Spieler: Wie sehen wohl die männlichen Exemplare aus?

Nun, so sehen sie aus:

In Endwalker wird es männliche Viera als neue spielbare Rasse geben - die Krieger des Lichts bekommen also noch mehr Abwechslung für ihre Abenteuer.

Mit jeder Erweiterung von FINAL FANTASY XIV Online kommen neue Gebiete ins Spiel, die erkundet werden dürfen, und einige der neuen von Endwalker sind nicht von dieser Welt. Also wortwörtlich.

Hier ist eine Vorschau auf ein paar der neuen Landstriche. Zunächst wäre da Labyrinthos - ein künstliches Trainingsgelände, das anders ist als alles, was die Krieger des Lichts je gesehen haben.

Etwas weniger erdverbunden ist die wunderschöne Mondlandschaft des Mare Lamentorum:

Ihr werdet außerdem eine neue Stadt besuchen - Alt Sharlayan.

Wenn der Wert eines Helden nach seinen Gegnern bemessen wird, dann hat der Krieger des Lichts einen ganz schön hohen.

In Endwalker werdet ihr mit einigen besonders harten Feinden konfrontiert werden, die FINAL FANTASY-Fans ein Begriff sein dürften: Die Magus-Schwestern.

Dieses unruhestiftende Trio taucht zum ersten Mal in FINAL FANTASY IV auf und kehrt später zurück, um Yuna als mächtige Bestia in FINAL FANTASY X zu unterstützen. Jetzt sind sie wieder da, und ihre neue Form könnte als die bislang bedrohlichste durchgehen…

Endwalker bringt eine neue Allianz-Raid-Reihe ins Spiel, und sie könnte wirklich mit zu den aufregendsten bislang gehören - besonders für Langzeitfans und Hydaelyn-Historiker.

Unter dem Titel "Mythen Eorzeas " werdet ihr tiefer denn je in die Hintergrundgeschichte von FINAL FANTASY XIV Online eintauchen dürfen, und es nebenbei natürlich auch mit einer aufregenden Herausforderung zu tun bekommen.

Die elefantösen Arkasodara haben wir ja schon vorgestellt. Aber sie sind nicht der einzige neue Stamm, den Endwalker mitbringt.

Die Hasen-artigen Loporrits werden der Erweiterung einen gewissen Liebreiz verleihen. Sie sehen nämlich so aus:

Sie sind eine wirklich faszinierende Bereicherung der vielfältigen Spielwelt, und wenn die Erweiterung im November erscheint, werdet ihr jede Menge über sie erfahren.

Spieler in Australien und Neuseeland werden dank eines neuen Datencenters eine neue Heimat bekommen.

In den kommenden Monaten wird es dazu noch mehr Infos von uns geben.

FINAL FANTASY XIV: Endwalker lässt sich ab sofort vorbestellen, und alle, die es sich bereits vor der Veröffentlichung sichern, bekommen Zugriff auf ein paar wirklich coole Boni. Darunter (tiefer Atemzug):

Früher Zugang - Wenn ihr die Erweiterung vorbestellt, dann werdet ihr sie schon vor dem offiziellen Start spielen können. Der Beginn des frühen Zugangs ist aktuell für Freitag, 19. November 2021, 10 Uhr MEZ geplant.

Ingame-Gegenstand Menphina-Ohrring - Ein wundervoller Ohrring, dessen Design vom Mond inspiriert ist - einer der vielen Schauplätze, welche die Krieger des Lichts in Endwalker besuchen werden. Dieser nützliche Ohrring besitzt Attribute, die je nach Klasse bzw. Job und aktueller Stufe des Trägers variieren. Zudem verschafft euch der Ohrring einen 30-prozentigen Erfahrungs-Bonus, wenn er getragen wird - perfekt für das Aufleveln eurer Jobs Richtung Stufe 80.

Ingame-Gegenstand Palom-Puppe - Palom, einer der jungen Zwillinge, die sich in FINAL FANTASY IV eurer Gruppe anschließen, wird euch auf euren Abenteuern begleiten.

Ihr erhaltet eure Bonus-Codes bei der Vorbestellung von Endwalker, und ihr könnt sie sofort einlösen und im Spiel nutzen. Das verschafft euch eine Menge Zeit, um den Menphina-Ohrring zu nutzen und euren Charakter auf Stufe 80 zu bringen, bevor die Erweiterung erscheint.

Bei den Erweiterungen von FINAL FANTASY XIV Online ist es bereits Tradition, dass ihre Sammlereditionen spektakuläre Gegenstände beinhalten. Und Endwalker ist da natürlich keine Ausnahme. Tatsächlich könnte es sich hier sogar um die bislang am meisten beeindruckende Edition handeln.

Diese Version des Spiels ist für PC/Mac exklusiv im Square Enix Store erhältlich und sie strotzt nur so vor wundervollen Extras und Sammelgegenständen. Dazu gehören:

Endwalker Special Art Box - Eine glänzende und in weiß eingeschlagene Box, die eine Illustration von Hydaelyn und Zodiark des Künstlers Yoshitaka Amano ziert.

Fachmännisch gefertigte Paladin-Figur - Eine beeindruckende, hochwertige Figur, die den Krieger des Lichts als Paladin zeigt, der "Waffengang" einsetzt, um seine Verbündeten zu schützen. Einschließlich der Basis misst die Figur ungefähr 15,5 cm (Breite) x 21,5 cm (Tiefe) x 18,5 cm (Höhe).

Set aus Kunstdrucken & Rahmen - Eine Sammlung von zehn Kunstdrucken der Größe 18,2 cm x 25,7 cm, die bedeutende Szenen aus der Geschichte von FINAL FANTASY XIV zeigen - von Version 1.0 bis Endwalker. Zu dem Set gehört auch ein Rahmen, damit ihr euer Lieblingsbild hübsch präsentieren könnt.

Azem-Anstecker - Ein Pin mit dem Aussehen des Azem-Kristalls. Passt mit einer Größe von etwa 2,5 cm x 3 cm in eure Handfläche.

Kleiner Plüsch-Loporrit - Eine kleine Plüschversion eines Loporrit, die ungefähr 16,5 cm groß ist.

Ingame-Gegenstand Areion-Reittier - Ein neues Reittier, das zum Paladin passt - dem Job, der Endwalker auszeichnet.

Ingame-Gegenstand Aufzieh-Porom-Begleiter - Porom, einer der jungen Zwillinge, die sich in FINAL FANTASY IV eurer Gruppe anschließen, wird euch auf euren Abenteuern begleiten.

Ingame-Gegenstand Todessense - Die Todessense aus FINAL FANTASY XI macht als Schnitter-exklusive Waffe FINAL FANTASY XIV ihre Aufwartung.

Das Angebot ist limitiert, also seid schnell und sichert euch die Collector's Edition im Square Enix Store!

Für PS4, PS5 und Steam-Spieler ist die Collector's Box als eigenständiges Produkt verfügbar. Sie enthält alle physischen Goodies, die oben aufgeführt sind, aber keine Kopie von Endwalker und keine Ingame-Bonusgegenstände oder Vorbestellerboni. Keine Sorge, die Digital Collector’s Edition kann im PlayStation Store und auf Steam vorbestellt werden!

Wer im Spiel über das Areion-Reittier und die Todessense verfügen will, bekommt diese Ingame-Gegenstände in der FINAL FANTASY XIV: Endwalker Digital Collector’s Edition.

Final Fantasy XIV: Endwalker erscheint am 23. November 2021 für PS5, PS4, PC und Mac. Mit der näher rückenden Veröffentlichung wird es von uns noch viel mehr Infos geben. Also folgt doch einfach dem FINAL FANTASY XIV Online-Team auf Social Media, um stets auf dem Laufenden zu bleiben.