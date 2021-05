PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 17. bis 21. Mai (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen beiNext Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X, Xbox Series S undXbox Oneerhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

0 Degrees

Du betrittst ein schneebedecktes Wunderland und stellst Dich den Herausforderungen des winterlichen Pixel-Plattformers 0 Degrees. Du übernimmst die Kontrolle über einen dick eingepackten Kletterer, der Eisfelder, dunkle Höhlen, frostige Gipfel und andere Tücken überwindet. In 40 einzigartigen Levels hilfst Du Deiner Spielfigur, mysteriöse Gefahren zu überstehen und knifflige Hindernisse zu meistern.

Aerial_Knight's Never Yield

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – In diesem futuristischen 3D-Runner tauchst Du in das Detroit der Zukunft ein, das mit seinen dunklen Ecken und den Neon-Fassaden an ein cyberpunkiges Tokyo erinnert. Du schlüpfst in die Rolle des mutigen Jungen Wally, der das Schicksal der Stadt verändern wird. Mithilfe seiner kybernetischen Beinprothese überwindet er spielend die Wände und Dächer der Stadt und begibt sich auf eine spannende Reise. Begleitet wird Dein Abenteuer von einem authentischen Soundtrack, der verschiedene Künstler aus Detroit featured.

Crossroads Inn

Willkommen in der Crossroad-Taverne – dem Treffpunkt für alle Reisenden und Abenteurer*innen einer bunten Fantasy-Welt. Als Wirt*in der Taverne stellst Du Dich in Echtzeit den Herausforderungen des Tavernen-Managements. Während Du in der packenden Kampagne Deine ganz eigene Legende schreibst, lädt der Sandbox-Modus zum entspannten Bewirten ganz nach Lust und Laune ein. Fülle die Mägen Deiner Gäste, komme ihren vielseitigen Wünschen nach und mache Dein Wirtshaus zum berühmtesten Treffpunkt des ganzen Reiches!

Outbreak: Endless Nightmares

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Im neusten Ableger des Outbreak-Universums stellst Du Dich den Herausforderungen einer Zombie-Apokalypse mit einer verschlagenen Rogue-Mechanik. In prozedural generierten Leveln begibst Du Dich auf die Suche nach Nahrung, Waffen, Medizin und anderen nützlichen Gegenständen. Neben mörderischen Horden von Untoten gibt es in der Welt viele weitere Details zu entdecken – sammle zum Beispiel alle verstreuten Zeitschriften, um mehr über den Ausbruch der Seuche zu erfahren und vielleicht sogar eine rettende Zuflucht zu finden.

Jay and Silent Bob – Mall Brawl

Xbox One X Enhanced – Jay und Silent Bob sind zurück und schlagen sich durch ein kultiges 8Bit-Einkaufszentrum. Du stellst Dich der aufdringlichen Security und den diabolisch süßen Maskottchen entweder alleine oder im Koop-Modus, in dem sich zwei Spieler*innen die Rollen von Jay und Silent Bob teilen und die Gegner strategisch austricksen. Werdet Ihr den Ausgang aus dem riesigen Einkaufszentrum finden oder für immer in der Einkaufshölle feststecken?

Rust Console Edition

Das Ziel von Rust ist schnell erklärt: Überlebe um jeden Preis. Doch leichter gesagt als getan! In diesem knallharten Survival-Abenteuer sind Hunger, Durst und Kälte Deine größten Feinde. Sammle Feuermaterial, errichte eine Unterkunft, erlege Beutetiere und schütze Dich vor anderen Spieler*innen, die Dich ausrauben oder sogar töten könnten.

Sure Footing

Xbox One X Enhanced / Xbox Play Anywhere – Sure Footing ist ein rasanter und hektischer Endless-Runner über vier Freunde, die ihre Welt vor dem Untergang bewahren. Die Welt von Computra wird vom Bösewicht Ramrafstar und seinem brutalen Handlanger Deletion Dave bedroht, die gemeinsam versuchen, die alles zusammen haltenden Partitionen zu zerstören. Wähle Deine Spielfigur, tauche ein in eine digitale Welt voller Wunder, komm den Bösewichten zuvor und rette Deine Heimat Computra.

The Wild at Heart

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Game Pass – In The Wild at Heart folgst Du dem Ruf eines magischen Waldes und begleitest zwei Kinder auf ihrer Reise durch eine mystische Welt voller Gefahren. Dir zur Seite stehen die Elflinge – ein magisches Volk, das die Kinder auf ihren Streifzügen beschützt und Deinen Befehlen gehorcht. Erkunde eine geheimnisvolle Welt voller dunkler Höhlen, malerischer Küsten und uralter Schreine – in diesem Wald triffst Du an jeder Ecke auf neue Wunder und Gefahren.

Cosmic Top Secret

Cosmic Top Secret ist der offizielle NATO-Code für die allerhöchste Geheimhaltungsstufe – perfekt für dieses Spiel, denn es konnte erst nach militärischer Freigabe veröffentlicht werden! In diesem preisgekrönten Game rund um den Kalten Krieg triffst Du listige Spione, mächtige Generäle, smarte Mathematik-Genies, mutige Kampfpiloten und viele weitere Schachfiguren jenseits und diesseits des Eisernen Vorhangs.

Guards

Vier Held*innen stellen sich diabolischen Horden von Gegnern. Das Herz von Guards bildet das einzigartige rundenbasierte Kampfsystem, in dem Du Deine vier Spielfiguren befehligst. Du entscheidest über verheerende Angriffe, rettende Heilungen und raffinierte Spezial-Manöver – die richtige Taktik ist spielentscheidend! Mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen und insgesamt acht spielbaren Held*innen, die alle über verschiedene magische und kämpferische Fähigkeiten verfügen, ergeben sich herausfordernde Gefechte, die selbst erfahrene Taktiker*innen ins Schwitzen bringen.

Knockout City

Optimiert für Xbox Series X|S / Xbox Game Pass Ultimate – In Knockout City regiert das Gesetz des Dodgeball. Zwei Teams stehen sich gegenüber und es gewinnt die Fraktion, die die gegnerischen Spieler*innen als erstes abgeworfen hat. Eine Vielzahl von ausgefallenen Balltypen, Schauplätzen und Spielmodi sorgen für noch mehr Spannung. Außerdem werden in jeder Saison neue Karten, Balltypen, Belohnungen, Events und Herausforderungen eingeführt. Mach Dich bereit für Spaß und intensiven Wettbewerb in einer völlig neuen Art von teambasierten Multiplayer-Spielen. Der Ball liegt in Deinem Feld!

Rising Hell

Xbox Play Anywhere – In diesem vertikalen Plattformer mit Rogue-Elementen kämpfst Du Dich aus den tiefsten Ebenen der Hölle hervor. Auf Deiner Flucht begegnest Du Horden blutrünstiger Monster, zahlreichen Fallen und einem prozedural generierten Höllen-Labyrinth voller teuflischer Bosse. Verbessere Deine Talente, trainiere Deine Reflexe und entkomme – begleitet von einem kultigen Heavy Metal-Soundtrack – dem Wahnsinn des Fegefeuers.